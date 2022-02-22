أهلاً بكم بين أهليكم ومحبيكم

الأولى

يَحِلُّ اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضيفاً على أخويه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في زيارة رسمية. وعندما يلتقي هؤلاء القادة فنحن - بلا أدنى شك - أمام ثلاثة رموز، أو ثلاثة أهرامات أو ثلاثة أبراج متوهجة يشهد لها التاريخ بالرسوخ والثبات والشموخ، كما يقرّ لها الحاضر بأنها قوية عفيّة لا تهزها الرياح ولا تنال منها العواصف، ولو كانت شديدة الهبوب.



أمَّا المستقبَل فسيسجل لهؤلاء الثلاثة الكبار بأنهم أصبحوا في زمن وجيز، أيقونات للنجاح والإنجاز، ومُثُلًا للهدوء والوقار والثبات وعدم الاندفاع، إذ اشتُهر عن كل منهم - داخل وطنه وخارجه - أنه يدرس كلَّ خطوة بعناية كاملة قبل أن يخطوها، ويحسب حساباً لكل أمر قبل أن يُقدم عليه، لا تردداً ولا تهيّبًا، وإنما ضماناً للوصول إلى أفضل الاختيارات وأنسب القرارات التي تزيل المتاعب والمصاعب والعقبات والعراقيل، ثم تحقق النجاح تلو النجاح والإنجاز وراء الإنجاز.

ولعلّ من حسن الطالع أن تتزامن زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت مع تدشينها الاحتفالات بأعيادها الوطنية، وأيامها التاريخية التي تتجلى بوضوح في العيد الوطني ويوم التحرير، وكأنَّ الرجلَ أراد أن يبارك للكويت والكويتيين شخصيٍّا لا برقياً ولا هاتفياً، وأن يشاركهم عن قرب مشاعر الفرحة والبهجة والسرور. وليس بخافٍ على أحد ما قدمه الشعبان الشقيقان من بذل وتضحية وعطاء في سبيل نيل الاستقلال، وطرد البغاة المحتلين، الذين طالما حاولوا وجربوا أن يغتالوا الأرض والشعب سواء هنا في الكويت أو هناك في مصر، فما نجحت تجاربهم وما كانوا مهتدين.



ولا بأس في مناسبة زيارة الرئيس السيسي لأخويه حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أن نذكِّر - والذِّكرى تنفع المؤمنين- بأن دماء الشعبين الشقيقين امتزجت على ثرى شبه جزيرة سيناء في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973، فروت الأرضَ وانتزعت النصرَ، ورفعت الراية، وأنبتت نصراً مؤزراً أعاد للأمة كلها هيبتها ومكانتها، ووضعها من جديد في الموضع اللائق بها بين الأمم والشعوب.

وفي الكويت أيضاً امتزجت الدماء الكويتية والمصرية خلال حرب التحرير في العام 1991 فقد شاركت فيها مصر بقوة وفاعلية، فكان لها النصيب الوافر في دحر المحتل الغاشم وتطهير الكويت من دنس الطغاة والمعتدين.

والمقطوع به في هذا المجال أن ذلك كله لم يأت مِنَّة من أحد على أحد، ولا تفضلاً من شعب على شعب، وإنما دفعت إليه، وحثَّت عليه أخوّة صادقة، وروابط وثيقة، ووشائج قوية جمعت بين القيادتين والشعبين على مرِّ التاريخ.



ولله ثم للوطن ثم للتاريخ نقولها عالية وواضحة، وبكل الأمانة والنزاهة والثقة إنّ عمق العلاقات الكويتية - المصرية، وما تتميز به من خصوصية وتوهج ليس وليد اليوم ولا من صنع الأمس القريب، بل هو غرس قديم أثمر وشائج وروابط عميقة الجذور، ممتدة السيقان، وارفة الظلال منذ أيام الملكية ومروراً بأيام الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك ونظرائهم الشيوخ أحمد الجابر وعبدالله السالم وصباح السالم وجابر الأحمد وصباح الأحمد طيب الله ثراهم أجمعين.

وبعد بزوغ الفجر الجديد في الشقيقة الكبرى مصر، الذي أعقب ثورة 30 يونيو قيَّض الله - تعالى- لأم الدنيا الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون - بما أنجزه وبما ينجزه صباح مساء - باني مصر الحديثة، وباعث مجدها، وراعي حاضرها لا على المستوى الداخلي فحسب، بل على كل المستويات محلياً وعربياً وعالمياً، إذ راح يبعث في النفوس الأمل، ويدعو - أميناً - إلى الجد والاجتهاد والعمل، وإلى طرح الفوضى والكسل، إيماناً منه بأن الشعوب هي صانعة المستقبل وبأن الإرادة الحرّة والعزيمة القويّة تصنعان المستحيل.



لقد وطّد الرئيس السيسي علاقات بلاده بالعالم كله شرقاً وغرباً، وفي القلب منه الدول العربية الشقيقة، فأكَّد غير مرة أن أمن منطقة الخليج من أمن مصر، وأن سيادة واستقلال ليبيا هما الطريق لإنهاء ما أحاط بها من خلافات واختلافات، وأكد كذلك أن مصر لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي مغلولة السواعد إذا مسَّ ضر أيّ قطر عربي شقيق، لسبب واضح بسيط هو أن دماء العروبة تسري في شرايين ذلك الرجل كما تسري في أوردة كل الشرفاء والمخلصين العرب من المحيط إلى الخليج.

وإذا تركنا الخاص إلى العام، وأمعنّا النظر في مضمون وأهداف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستويات العربية الإقليمية والدولية، فسوف نتوصل بسهولة إلى أنها ستتناول بشكل قاطع رأب أي صدع في الصف العربي، وتقريب وجهات النظر حول كل القضايا التي تمس، لا أقول ثوابت الأمة، لأن تلك الثوابت مقطوع بها، ومتفق عليها، بل حتى الأمور الأخرى التي تمثل ندوباً أو ثقوباً في الثوب العربي.



ومن المعروف أن كلاً من الكويت ومصر مهمومان بهذا الشأن ويبذلان جهدهما في تحقيق الوفاق الكامل، وإنهاء أي شقاق ولو كان بسيطاً، فسياسية البلدين مبنية على أن الوقاية خير من العلاج، وأن رتق الشقِّ في بداية ظهوره يمنع اتساعه، ويحول دون تمزيق الثوب الذي تأتزر به الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

بقي أن نؤكد للرئيس السيسي أن وجوده في الكويت لا يعني أنه ضيف على قيادتها وشعبها فقط، بل يعني أنه حلَّ وسط أهله ومحبيه، فإن كان ترك أم الدنيا يوماً أو بعض يوم لزيارة أخويه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فإنه في الحقيقة انتقل إلى أهله ومحبيه في الكويت درة المنطقة وزهرة الخليج، وليس بين البلدين الشقيقين إلا الأخوة العميقة، والتاريخ المشترك التليد.



فأهلاً بك وسهلاً يا فخامة الرئيس ضيفاً غالياً عزيزاً على قائد مخلص أمين عرفه الجميع بأنه أمير التواضع وهو حضرة صاحب السمو، وولي عهده القوي الأمين الرشيد. عاشت مصر حرّة أبيّة وعاشت الكويت حرّة أبيّة وحمى الله الأوطان العربية كلها من كل مكروه وسوء.