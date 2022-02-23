دارين حداد: عملت بنصيحة الزعيم في اختيار أدواري

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بعد غياب ما يقارب أربع سنوات عن السينما تعود النجمة التونسية «دارين حداد» بفيلمين جديدين دفعة واحدة هما فيلم «العميل صفر» وأيضا فيلم «فارس» فما هي قصة العملين ومتى سيتم عرضهما... وكيف وجدت ردود الأفعال حول عملها الدرامي الأخير ستات بيت المعادى... وماذا عن تجربتها الجديدة في عالم تقديم البرامج... وماذا عن تجربة المسرح التي تستعد لخوض غمارها الفترة المقبلة... وكيف تختار الشخصيات التي تجسدها ... وهل استفادت من كون أول أعمالها في مصر من بطولة عادل إمام... وما هي ابرز المشاكل التي قابلتها في بداية مشوارها الفني في مصر... وهل لجأت بالفعل لعمليات التجميل.. وما هي شروطها في شريك الحياة المستقبلي.. نتعرف على الإجابة من السطور التالية:

? كيف وجدت ردود الأفعال تجاه عملك الدرامي الأخير «ستات بيت المعادى»؟

? أنا سعيدة للغاية بمشاركتي في هذا المسلسل المتميز والمبدع في قصته وفى أداء أبطاله.. وبرغم أنني ظهرت في العمل ضيفة شرف ألا انه نالني جزء من الإشادة التي نالت كل بطلات وأبطال العمل.. وكما يعرف الجميع فالمسلسل يعتبر النسخة العربية من المسلسل الأجنبي..»why women kill».. ولكن السيناريو الذي أعده محمود عزت كان مميزا للغاية وكذلك أداء المخرج محمد سلامة وأبطال العمل كنده علوش وأنجي المقدم وتارا عماد وغيرهم.

? وما الجديد بالنسبة لك حاليا؟

? حاليا أنا انتظر عرض فيلمين سينمائيين انتظر بفارغ الصبر طرحهما في دور العرض السينمائية... خاصة أنني منذ فيلم «علي بابا» والذي عرض عام 2018 لم أشارك في أي عمل سينمائي.

الفيلم الأول وهو «العميل صفر»عمل كوميدي اجتماعي يتناول في قصته حلم ورغبة احد أفراد الأمن الخاص في احد الأماكن أن يكون شخصية مهمة مثل جيمس بوند ومن خلال العديد من المواقف الكوميدية يحاول أن يحقق هذا الحلم.. والعمل مليء بالمواقف الكوميدية والمفاجآت.. والفيلم من بطولة أكرم حسنى ونيللي كريم ولبلبة وبيومي فؤاد ومي عمر التي تظهر كضيفة شرف الفيلم.. والفيلم من تأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي... وأنا سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا الفيلم خاصة انه من إخراج محمد سامي والذي شاركته من قبل في مسلسل الأسطورة الذي كان من أخراجه وتم عرضه في رمضان منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم فارس والذي تدور قصته في إطار من الأكشن والدراما حول رجل من حارة شعبية ورغم بساطته ألا انه يمارس النشاط الرياضي بانتظام.. ويجد هذا الرجل نفسه في مواجهة احد كبار رجال الأعمال لدفاعه عن الحق وتتطور الأحداث في إطار هذا السياق.. ومن خلال أحداث الفيلم سأظهر بشخصية جديدة تماما ولم أقدم مثلها قبلا واعتقد أنها ستكون مفاجأة للجمهور.

الفيلم من بطولة حسين فهمي واحمد زاهر وصلاح عبدالله وإيمان العاصي واللبنانية باميلا الكيك والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رءوف عبد العزيز.

والحقيقة لا اعلم متى سيتم طرح الفيلمين في دور العرض السينمائي وان كنت اعتقد أن أجازة عيد الفطر المقبلة هي الموعد الأقرب لطرح الفيلمين.

? هل تستعدين بالفعل لتقديم عمل مسرحي؟

? أنا استعد بالفعل لتقديم عدد من العروض المسرحية وليس عملا مسرحيا واحدا ..وما يميز هذه الأعمال المسرحية أنها أعمال غنائية استعراضية وهذه النوعية من الأعمال المسرحية أصبحت قليلة جدا سواء في مصر أو العالم العربي بشكل عام وأعتقد أن الجمهور في اشتياق لهذه النوعية من المسرحيات.. وأول هذه الأعمال المسرحية يشاركني بطولتها خالد سليم وشيري عادل وسلوى خطاب .

? هل كان لك تجارب سابقة في مجال المسرح؟

? لي تجربة سابقة وكانت ناجحة ومميزة مع فرقة مسرح مصر والنجم أشرف عبدالباقي وكانت بعنوان «خلطبيطة» وحققت نجاحا مميزا وقت عرضها وبشكل عام فالمسرح «أبو الفنون» والممثل يشعر بالسعادة وهو يشارك في العمل المسرحي لأنه يتلقى ردود الأفعال حول أدائه بشكل سريع وفوري.. لذا أنا أتمنى أن أخوض مستقبلا مزيدا من التجارب المسرحية.

? ماذا عن تجربتك الجديدة في مجال تقديم البرامج؟

? الحقيقة أنني في السنوات الماضية تلقيت عروضا كثيرة لتقديم البرامج في عدد من الفضائيات العربية وكنت دائما ما ارفض أما لأنه ليس الوقت الكافي لانشغالي بالتصوير .. أو لكون هذه البرامج ذات أفكار تقليدية سبق طرحها من قبل عبر الفضائيات.. لكن هذا البرنامج الجديد الذي سأتولى تقديمه برنامج متميز وجديد في فكرته وفى الطريقة التي يتم بها طرح البرنامج ..وبشكل عام فهو برنامج منوعات ويعتمد على اللقاء مع مجموعة من نجوم الفن ولكن بشكل مختلف عن غيره من برامج المنوعات... وخلال الأيام المقبلة سنبدأ كأسرة للبرنامج في التجهيز له.

? دارين .. كيف تختارين أدوارك؟

? إحساسي بالشخصية يأتي في المقام الأول بالنسبة لي.. فالعمل الذي أقرأه لابد أن يؤثر في والشخصية المعروض علي تجسيدها يجب أن «تهزني» من الداخل.. كما أنني أكون حريصة على انتقاء الأعمال المحترمة والتي توقظ الوعي لدى المشاهد وابتعد تماما عن الأعمال السطحية والتي لا تحترم عقلية المتلقي.

? ما الأعمال التي شاركت بها وكانت نقلة فنية لك؟

? الحمدلله أنا أجيد اختيار الأعمال التي أشارك بها ..لكن بالتأكيد يأتي على رأس هذه الأعمال فيلم «الفيل الأزرق» الجزء الأول والذي جسدت فيه شخصية «مايا» وهذا العمل نلت بسببه شهرة كبيرة حتى أن الجمهور كانوا ينادونني في الشارع «مايا» ...فهذه الشخصية نلت عليها أيضا إشادة من النقاد ..كما أن ما أسعدني أنني نلت هذا الإعجاب والفيلم مليء بكبار النجوم مثل كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي وغيرهم ...

كذلك من أهم أعمالي أول عمل لي في مصر وهو مسلسل «فرقة ناجى عطاالله» مع الزعيم عادل إمام.

? ما ذكرياتك حول أول لقاء لك مع عادل إمام؟

? أتذكر أن أول مشهد لي في المسلسل كان أمام عادل إمام وبعد انتهاء المشهد أثنى على أدائي كثيرا ونصحني أن أركز في عملي وإلا اقبل أن يفرض علي أحد دوراً ما أو عملاً ما.. وهى نصيحة استفدت منها كثيرا.

? هل واجهت أي مشاكل عند قدومك لمصر ومشاركتك في الأعمال الفنية؟

? ا بالعكس وجدت ترحيبا ومساعدة من كل أفراد الوسط الفني.. وإن كانت المشكلة الحقيقية التي واجهتني هي عدم اتقاني اللهجة المصرية بالطبع وسعيت وقتها للحصول على كورسات مكثفة لإتقان اللهجة المصرية.

ما حقيقة إجرائك لعمليات التجميل؟

قرأت بالفعل بعض الشائعات التي تتناول هذا الموضوع.. والحقيقة أنني بشكل عام لست ضد عمليات التجميل فهذه حرية شخصية للفنانة أو الفنان.. ولكن في ذات الوقت أحب أن أؤكد على خطا هذه الأخبار فأنا لم ألجا إلى أي عمليات تجميل وأنا أفضل الجمال الطبيعي والبعد قدر الإمكان عن عمليات التجميل .

? هل لديك شروط في الرجل الذي سيكون شريكا لحياتك؟

? لا بالطبع.. فأهم شيء هو أن يوجد بيننا تفاهماً وحباً حقيقياً.. كما أنني أتمنى أن يكون متفهما لطبيعة عملي كممثلة وان هذا العمل صار جزءا مهما في حياتي لا استطيع الابتعاد عنه.

