«زواج بالحلال».. نقلة نوعية في مشوار سوار زيتوني

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منذ 9 سنوات تقريبًا كانت أولى خطوات الفنانة التونسية سوار زيتوني في عالم الفن، بعدما انتقلت إلى قطر رفقة والدها نجم كرة القدم التونسي، بوبكر الزيتوني، وإنهائها الدراسة في كلية مضيفات الطيران بتونس.

«الفن» لم يكن المحطة الأولى التي توقف فيها قطار «سوار» بعد وصولها إلى قطر، حيث عملت كموديل وعارضة أزياء، لتقرر في العام 2013 احتراف التمثيل، وشاركت في مسرحية «الطنبورة» والتي شاركت في المهرجان المسرحي الرابع للشباب

«زواج بالحلال».. التجربة المسرحية الأحدث في سجل أعمال الفنانة التونسية سوار زيتوني، والذي استطاع منذ بدء عرضه على مسرح الدراما بـ«كتارا» تحقيق نجاح كبير، لدرجة تقديم عرضين في ليلة واحدة في ظل الإقبال الجماهيري على العرض.

وفي هذا السياق، أعربت الفنانة التونسية سوار زيتوني عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي «زواج بالحلال» والذي يحقق صدى واسعاً بعد تقديمه على مسرح الدراما بكتارا.

«سوار» أكدت أن العرض يعتبر خطوة جديدة في مسيرتها الفنية الصاعدة نحو تحقيق طموحها، خاصة بعد نجاح المسرحية والتي من المقرر استمرارها هذا الأسبوع بعد الإقبال الجماهيري الكبير لدرجة أننا قدمناها في عرضين بنفس الليلة وهذا يدل على تعطش الجمهور القطري والخليجي لعودة المسرح رغم جائحة كورونا.

وكشفت الفنانة التونسية أنها تقدم شخصية فتاة «دلوعة» تحب الفاشون وارتداء الماركات، وترغب بالزواج ومن صفاتها الهدوء والدبلوماسية، مشيرة إلى أن أبرز مشاهدها خلال «زواج بالحلال» مع نجمى الكويت: هيا الشعبي واحمد العونان، حيث جمعتهم مشاعر طيبة سواء في البروفات أو أثناء العرض.

كما توجهت «سوار»بالشكر للشيخ فالح آل ثاني والمنتج عبد الناصر القحطاني على ثقتهما ودعمهما الدائم لها منذ التعاون الأول مع شركة تذكار في أعمال تلفزيونية كثيرة منها مسلسل «خف علينا»، لكن هذه المرة تعتبر التجربة الأولى في مجال المسرح.

وذكرت «سوار»أنها التقت من قبل مع المخرج طالب الدوس وعملت معه في أكثر من عمل من إخراجه منها مسرحية «اللوحة»، وكمؤلف مثلت كلامه بمسرحية «خرابة خمس نجوم» في بدايتها، و مؤخرا في مسلسل «العمر مرة» ضيفة شرف.

«سوار» لفتت إلى تطلعها للعمل في مصر فهي هوليوود الشرق الأوسط وهناك أكثر من عرض تفكر فيه حاليا وقريبا ستكون بالقاهرة وصولا لمرحلة النجومية، خاصة بعد أن عملت في دول خليجية آخري غير قطر، مثل الكويت والتي شاركت بها العام الماضي بفيلم سينمائي كوميدي بعنوان «مينون ومناخوليا» من إخراج حسن سراب.

