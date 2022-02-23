نجلاء بدر تتراجع عن قرارها وتعود للموسم الرمضاني

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على غرار كلمة الفنان الكبير عبد الفتاح القصري في فيلم «ابن حميدو» الشهير» «أنا عمر كلمتي ما تنزل الأرض أبدًا.. خلاص هتنزل المرة دي.. إنما اعملي حسابك المرة الجاية مش هتنزل أبدًا»،تراجعت الفنانة نجلاء بدر عن قرار الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل 2022.

فبعد أيام من إصابتها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «اوميكرون» أعلنت نجلاء اعتذارها عن التواجد في المارثون المقبل، وذلك بسبب خوفها من مغادرة منزلها لإصابتها بفيروس كورونا وأوميكرون ومتحور دلتا المنتشرين حالياً، حيث إنها قامت بعمل كل الإجراءات الاحترازية إلا أنها أصيبت في النهاية.

وهو ما جعلها تأخذ قراراً بعدم التواجد، ألا أنها عادت مرة أخرى في قرارها بعد أن تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل «بابلو» مع الفنان حسن الرداد الذي يدخل من خلاله المارثون في اللحظات الأخيرة.

حيث تجسد نجلاء دور البطولة النسائية أمامه بمشاركة الفنانة ريم مصطفى الذي يشكل التعاون مع الرداد المرة الأولي بالنسبة لها.

وجاء تعاون نجلاء في العمل بسبب العلاقة القوية التي تجمعها بمنتج المسلسل والذي قدمت معه من قبل أكثر من عمل مما سهل أمر التعاون مرة أخري بينهما.

وتأتي موافقة نجلاء على العمل بعد اعتذارها عن المشاركة في أحد المسلسلات الرمضانية الأخرى والتي لم تكشف عنها والتي رشحت لها بعد آخر أعمالها «ويبقى الأثر» ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».

وتصور نجلاء أول مشاهدها في العمل نهاية الشهر الحالي حيث من المقرر أن يقوم المخرج محمد عبد الرحمن حماقي بتصوير المشاهد التي لا تتواجد بها نجلاء،لحين شفائها بشكل كامل وحصولها علي فترة راحة مناسبة من المرض.

وهذا الأمر كان عنصرا مغريا لنجلاء لقبول العمل أيضا حيث وفرت لها الشركة وطاقم العمل كل السبل للحصول على راحة كافية قبل أن تدخل التصوير.

مسلسل «بابلو» يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل «شاهد عيان» الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفي ووليد فوزا، وفيلم «تحت تهديد السلاح» الذي تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته مي عمر وشيرين رضا وفتحي عبد الوهاب.

