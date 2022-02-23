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مهرجان أسوان يعود للتوهج بمشاركة واسعة من دول العالم


تشهد الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مجموعة من الفعاليات السينمائية، حيث أعلنت إدارته مؤخرا عن كثير من الأنشطة المرتبطة بالدورة الجديدة، والتي تنعقد من 23 ل 28 فبراير الجاري.
واختار منتدى نوت - إحدى فعاليات المهرجان - مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، وذلك تماشيا مع أهداف المهرجان، ومن بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصى استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة المصرية ان 2022 هو عام المجتمع المدني 
ومن المقرر أن يطلق منتدى نوت وثيقة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي وسوف يوقع عليها ضيوف المهرجان والمتعاملون معه من الجنسين، إيمانا من المهرجان بأهمية حماية ضيوفه وكذلك المتعاملين معه وكل العاملين والعاملات في المؤسسة التي تدير المهرجان وتهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف والاستغلال الجنسي يتمتع فيها العاملون والعاملات بالكرامة الإنسانية 
وأطلق المهرجان برنامج ورش التدريب والذي يعتبر أكبر برنامج تدريب في المهرجانات المصرية حيث يضم 255 فتاة وشاباً وطفلاً تمثل الفتيات نسبة 70% منهم وتصل ساعات التدريب إلى 180 ساعة.


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