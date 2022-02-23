كارول سماحة تطلق جديدها باللهجة المصرية

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بدأت النجمة كارول سماحة التحضير لأغنية جديدة باللهجة المصرية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم، وتحمل عدداً من المفاجآت تتعاون من خلالها مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز» بعد أن حققا معًا الكثير من النجاحات في السنوات الأخيرة الماضية.

ومن المقرر طرح الأغنية مطلع الصيف المقبل، إذ يتم حاليًا التحضير لتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية المبدعة بتول عرفة، بفكرة مميّزة، خاصةً أن موضوع الأغنية سيشكل مفاجأة كبيرة للجمهور. يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة «فوضى»، كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

