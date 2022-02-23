«ماستركارد» تطلق جوائز قائدات الشركات الصغيرة 2022

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أعلنت ماستركارد عن إطلاق جوائز قائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة 2022، أول مبادرة من نوعها تهدف لتكريم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها أو تملكها النساء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة للاحتفال بإنجازات رائدات الأعمال اللواتي يقدن الطريق في مجال توظيف قوة الاقتصاد الرقمي لتحقيق النجاح وتنمية أعمالهن. وأعلنت الشركة عن فتح باب الترشح للجوائز، حيث يمكن لسيدات الأعمال تقديم طلباتهن في موعد أقصاه 28 فبراير 2022، وسيتم إعلان أسماء الفائزات يوم 29 مارس 2022، ويمكن حضور حفل توزيع الجوائز الافتراضي

ودعت ماستركارد الشركات التجارية الصغيرة التي تملكها أو تديرها النساء، ولا يزيد حجم مبيعاتها عن 13.6 مليون دولار (50 مليون درهم)، مع عدد موظفين بين 6 و50 موظف كحدّ أقصى، لتقديم طلباتها للمشاركة في هذه الجوائز. ويمكن للسيدات تقديم الطلبات كأفراد أو شركات، على أن يكون مقر الشركة أو مكاتبها موجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أو تقدم خدماتها ضمن هذه الأسواق، وذلك للفوز بجائزة واحدة أو أكثر من أصل 22 جائزة. ويمكن للأفراد المرشحين الفوز ضمن أكثر من فئة واحدة. وبهذه المناسبة، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: نحن على ثقة بأن الشركات المملوكة للنساء تمثل أداة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس في كل مكان حول العالم. وقد أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة شغفًا ودافعًا قويًا للعمل والنمو، ليرتقين بمعايير القطاع على جميع المستويات. وهذا ما دفعنا لتأسيس جائزة قائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديرًا لجهود رائدات الأعمال وإنجازاتهن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وجرى تنظيم الجوائز من قبل فريق مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، الذي سيتولى مسؤولية تدقيق أسماء الشركات التي تصل للتصفيات، ومن ثم يقوم بتقديمها أمام لجنة التحكيم، التي تترأسها ماستركارد. وبعد ذلك، سيقوم كل عضو في لجنة التحكيم بإجراء تقييم فردي للمرشحين الذين وصلوا للتصفيات، وسيتم إجراء تصويت لاختيار الفائزين. وتضم لجنة تحكيم جائزة قائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة 2022 كلًا من:

? آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد.

? منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس.

? نجود المليك، المديرة العامة لمبادرة فنتك السعودية.

? تمارا بوبيك، مديرة التحرير في مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط. وولدت فكرة الجائزة بعد إطلاق ماستركارد لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، والذي كشف بأن 81% من رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديهن حضور تجاري رقمي، مقارنة مع 68% من نظرائهن من الرجال. وعلى مستوى الحضور الرقمي لرائدات الأعمال، تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي المشهد بنسبة 71%، يليها الموقع الإلكتروني للشركة بنسبة 57%. وتتوافق هذه النتائج مع التزام ماستركارد العالمي بضم 25 مليون سيدة أعمال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، كجزء من هدفها الأشمل لبناء عالم أكثر استدامة وشمولية. كما أظهر المؤشر ارتفاع مستويات الثقة بالمعاملات الرقمية كأداة أساسية للقيام بالأعمال، مع تزايد اعتراف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفهمها للفوائد الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي المتنامي.

