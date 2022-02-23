«الكد والسعاية» .. الأزهر ينصف المصريات العاملات

النهار Plus

فتحت دعوة شيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب حول إعادة فتوى حق الكد والسعاية، الباب عن الحديث حول ماهية هذا الحق في الإسلام، وكيف سيتم تنظيمه وضبطه في العصر الحالي بما يضمن حقوق المرأة العاملة.

وكان شيخ الأزهر دعا إلى ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية من التراث الإسلامي، وذلك للحفاظ على حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، بعد المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، حسب بيان صادر عن الأزهر الشريف.

واكد الطيب في البيان، أن الحياة الزوجية لاتبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

وقابلت المنظمات النسوية، الرسمية وغير الرسمية، في مصر، حديث الطيب بحالة من التفاؤل، حيث أشاد المجلس القومي للمرأة والمنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر بتصريحات الإمام الأكبر، ووجه المجلس القومي للمرأة في بيان له الشكر لشيخ الأزهر مؤكدا في بيانه أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

ذمم مستقلة

إشادة القومي للمرأة بحديث د. الطيب، لم تتوقف عند خط الإشادة الرسمية حيث حرصت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الإشادة بـ حديث الإمام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة.

بدوره قال د. أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شيخ الأزهر يبحث في تراثنا الإسلامي دائما عما يعزز حقوق المرأة والطفل وذلك ما يدعم استقرار المجتمعات، والمقصود هنا بـ الكد والسعاية هي المرأة التي أسهمت بشكل كبير في تتميه ثروة زوجها أو زيادة المال فقد تسهم المرأة في زيادة ثروة زوجها أو بناء بيت لأولادها أو مصروفات الأطفال وأي نوع من المساعدة والمشاركة المالية، فهناك بعض المشاكل التي تعرض علينا نجد أن بعض الرجال يجحدون هذا الحق وهنا فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر أراد أن يؤكد على الذمم المالية المستقلة، وهذا الأمر لا بد أن يكون بمعزل عن أي أمور أخرى لأنه حق من الحقوق.

فصل الميراث

واضاف د. أسامة المرأة عندما يكون لها جهد واضح في اكتساب الأموال سواء من حيث العمل أو من ميراثها الذي قد تكون ورثته من والدها أو شقيقها أومن ذهب لديها أو من مالها الخاص، فهذا يعني وجود ذمة مالية مستقلة لها سواء كانت موجودة قبل الزواج أو بعده وأدخلت هذا المال على حياتها الجديدة، ويقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، ولا يترتب عليه نصيبها بعد ذلك في الميراث بل يكون منفصلا.

وضرب المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مثالًا على حديثه قائلا إذا توفي الزوج ولم يكن لديها أبناء لا يكون نصيبها الربع، بل لابد أن يكون حقها من الكد والسعاية محفوظاً، وإذا لم تكن هناك أدلة أو أوراق توضح وتكشف هذا الحق يقدر بشكل تقريبي، وهناك يأتي دور المجالس العرفية، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة ظهور تشريع ينظم هذا الأمر من جانب مجلس النواب.

بداية جيدة

من جهتها عقبت أميرة طنطاوي، الباحثة في شؤون المرأة والطفل، على تصريحات وبيان الإمام الأكبر بقولها تصريحات شيخ الأزهر بداية جيدة لنقطة اقتسام الثروة المجمعة من الزوج والزوجة أثناء الزواج لحفظ حق الزوجات غير أنه حتى الآن لا توجد ملامح واضحة فيما يتعلق بكيفية احتساب حق الكد والسعاية وإن كان سيحتسب لكل النساء العاملات داخل المنازل وخارجها أم سيكون قاصرًا على العاملات خارج البيوت فقط، وأرى أن الأزهر الشريف هو المسؤول الأول عن تحديد هذا الإطار وتوضيح كيفية تنفيذ هذا الحق تشريعيًا، وإن كان سيكون إلزاميًا أم مباحاً فقط.

من ناحيتها توجهت لمياء بسيوني مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل بالشكر إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب،الذي أكدت أنه كثيرًا ما عمل على إنصاف المرأة المصرية وإظهار حقيقة الإسلام وتعاليمه السامية واحترام حقوق المرأة.

وأضافت لمياء حق الكد والسعي للمرأة العاملة من أهم الحقوق المهدورة وغير المعترف بها، رغم أن المرأة أجبرتها الظروف الحالية على السعي والنزول إلى العمل، حتى أننا اليوم أصبحنا نرى نماذج نسائية تعمل في مهن ظلت لسنوات حكراً على الرجال فقط مثل الجزارة والسباكة، هذا فضلًا عن أن نسبة المرأة المعيلة قاربت أن تكون نصف المجتمع، وبشكل عام المرأة أصبحت تنزل إلى ميدان العمل ليس من باب إثبات الذات كما كان يحدث في سنوات سابقة، ولكنها تضطر إلى العمل نظراً إلى حاجة المنزل لدخل إضافي لدخل الزوج، أو لأسباب أخرى.

يشار هنا إلى أن فتوى الكد والسعاية هي فتوى خاصة بالخليفة عمر بن الخطاب، ففي عهد خلافته توفى عمر بن الحارث الذي كان زوجاً لامرأة هي حبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا، وعندما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنه قضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي.

