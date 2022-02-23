«عروس الإسماعيلية».. البرلمان يتحرك لمواجهة العنف الأسري

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آثار مقطع فيديو لعريس قام بضرب عروسه أمام باب الكوافير بمحافظة الإسماعيلية موجة ردود افعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مالبث ان امتدت لتصل الى البرلمان.

وطالبت النائبة شيرين عليش عضو لجنة التضامن الاجتماعي بزيادة نسبة الوعي بين الزوجين ومعرفة الحقوق والواجبات ودعت الى إجراءات عاجلة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها زيادة نسبة الثقافة والوعي في المجتمع، مع قيام وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية بدورها في نشر الوعي بين الزوجين، والتحذير من ممارسة العنف والتحكم في لحظات الغضب، ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية، حرصا على استقرار الأسرة.

وقالت عليش إن العنف الذي يحدث سواء بضرب الزوج لزوجته أوغيرها يكون ناتجا عن العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ومن هذه المعتقدات الثقافية المورثة أن للرجل الحق في السيطرة على شريكة حياته، والاعتقاد بأن مقدار رجولته يتمثل في مقدار قدرته على السيطرة على عائلته بالعنف أو القوة، وهذه أفكار مغلوطة لابد من مواجهتها.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن العنف عادة ما يكون سلوكا متعمدا، لكنه في بعض الأحيان يمارس من دون قصد ويكون ناتجا غالبا عن عدم قدرة الأفراد على التأقلم مع ذويهم لذلك لابد من قيام المؤسسات الدينية بدورها في تكريس مفهوم التراحم والترابط بين الزوجين، وتوضيح احترام وتقدير الأديان للمرأة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف عن طريق المؤسسات التعليمية عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية، لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار ظاهرة العنف.

مناقشة عامة

وكان النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته في الآونة الأخيرة، ودعا الى النظر بجدية في هذه القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل في مُكَوِّن الأسرة المصرية.

وأضاف الخولى أن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية أصبح ضرورة قصوى، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة.

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد صرحت مؤخرا أن 42.5% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 18 و64 عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة تلقى خلال العام الماضي، 11 ألفًا و761 بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب. وأيضًا فإن العنف الأسري هو احد التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

غضب فني

وأثارت حادثة عروس الإسماعيلية موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة من فعل، فبعد دقائق من نشر فيديو الإسماعيلية وجدت العروس موجة من الدعم والمؤازرة من قبل فنانات وفناني مصر الذين اعتبرو ما حدث لها أمرا مهينا. وقالت الفنانة ريهام حجاج هل العنف والضرب والسحل في الشارع لا يعتبر فعلاً فاضحاً في مكان عام ؟!!.. تريد أن تضرب زوجتك وزوجتك راضية أفعلوا هذا في بيتكم المجتمع والناس والأطفال الذين يمشون في الشارع ما ذنبهم ليروا هذا المنظر؟! وأضافت وكيف يكون هناك إعلام يصدر للناس انه شيء عادي وأن نعتاد عليه ونتقبله !!!.وكتبت الفنانة سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر ‏‏المفروض يكون هناك مادة تدرس في المدارس والجامعات خصوصا للبنات اسمها كيفية الدفاع عن النفس ويكون هدفها تعليم الناس وخصوصا البنات كيف يدافعن عن أنفسهن أمام الحيوانات البشرية الذين كثروا جدا هذه الأيام.

ودافعت الفنانة رانيا يوسف هي الأخرى عن العروس وقالت في منشور لها على موقع انستغرام المجتمع الذي يلوم النساء طوال الوقت، هو الذي يخيف الستات تطلق. كما عبرت المخرجة هالة خليل عن استيائها من عودة العروس لعريسها ومن مشهد استعراض العشاء والحمام المحشي ووصفته بالمقزز. من جانبها عبرت الإعلامية مفيدة شيحة عن استيائها من عودة العروس لزوجها الذي تعدى عليها بالضرب وقالت أول مرة أعلق على شيء لكن اسمحي لي أيتها العروسة الجميلة ما فعلتيه أكبر خطأ في حياتك.

وعلق الفنان محمد علي رزق على واقعة الإسماعيلية، خاصة بعدما كشف العريس أن ذلك الأمر طبيعي لدى أهل الصعيد.

واستنكر محمد علي رزق، تصريحات عريس الإسماعيلية، وكتب في منشور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا لا والله يا عبد الله، عندنا في البندر الرجال لا تمد يدها على النساء. وأضاف قائلا لأننا تربينا على احترام النساء سواء في المدينة أو الصعيد.

بنت أصول

في المقابل خرجت المذيعة ياسمين عز لتدافع عن تصرف العروس بقبولها الذهاب إلى بيت زوجها وقالت في برنامج كلام الناس على شاشة آم بي سي مصر ان عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت كيف تحتوي الموقف، وتحتوي زوجها، الرجل هدية ربنا، والرجل بطبعه حمش، وهو نعمة من ربنا عليك حبيه بعنيك وحافظي عليه. وعلى الفور واجهت المذيعة موجة غضب وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق معها لتقدم ياسمين بعدها اعتذار للجميع قائلة أنا بعتذر بشكل واضح وصريح.. إذا كان ما قلته تم فهمه بأني موافقة على أي عنف أو أي إهانة ضد عروسة الإسماعيلية أو إني أشجعها على قرارها. وأضافت لن أقول إنه سوء فهم، ولكني أعترف أنه سوء تعبير.. وإن التوفيق خانني في اختيار كلمات توضح المعنى الذي كنت أقصده وتابعت الذي كنت أقصده أنه طالما أن الاثنين تصالحا، إذا فهما أصحاب القرار، حتى لو هذا أمر مرفوض في مجتمعنا، فالعريس وعروسته لهم رأي آخر وأكملت قائلة: محاولة العلاج بين أي اثنين لها أكثر من طريقة وأصعبها هي الصلح، والأهم من الصلح أنها تكون بشروط تحافظ على كرامة الاثنين سواء الست أو الراجل.

