غزو بلا حرب... بوتين يمزق أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في تحد للغرب أثار ردود فعل غاضبة ومنددة في مجلس الأمن اعتبرت الخطوة «ذريعة لحرب» فيما اعتبرت كييف ما يجري تكرارا حرفيا لسيناريو نفذته روسيا في جورجيا.

رغم ذلك أعلنت روسيا امس أنها لاتزال «مستعدة» لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف الخميس. وبعد أسابيع من حشد جنود في محيط أوكرانيا اعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما متمردون أوكرانيون موالون لموسكو منذ عام 2014. وأتبع ذلك بأمر الجيش الروسي بـ«حفظ السلام» في المنطقتين.

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة وجه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنها ليست إلا «دمية» في أيدي الغرب. وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن «تتولى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين» وقال بوتين إنه كان من الضروري «اتخاذ قرار تأخر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما». وألمح بوتين أكثر من مرة في خطابه إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا. وما إن انتشرت أنباء اعتراف موسكو بالمنطقتين في شوارع كييف حتى خيمت حالة من عدم التصديق على الكثيرين الذين قالوا رغم ذلك إنهم على استعداد للدفاع عن بلدهم إذا تطلب الأمر ذلك. وعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اجتماعا لمجلس الأمن القومي وأجرى مكالمات هاتفية مع العديد من قادة العالم في محاولة لحشد الدعم. وطالب في خطاب متلفز بث في وقت متأخر الغرب بتقديم «دعم واضح» لبلاده، مشددا على أن كييف لا تخشى أحدا. وقال «من المهم أن نرى من هو صديقنا الحقيقي وشريكنا، ومن سيواصل إخافة الاتحاد الروسي بالكلام». وأثار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس أن الاتحاد سيقر عقوبات ضد روسيا فيما قال متحدث باسم البيت الابيض قال «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان». وأعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا متوعدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء ضد روسيا.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بأن «يرد الاتحاد الأوروبي عبر فرض عقوبات على المتورطين في هذا التحرك غير القانوني». وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة سخرت خلالها السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد من تأكيد بوتين أن مهمة القوات الروسية «حفظ السلام». وقالت «هذا هراء. نحن نعرف ما هي حقيقة هذه القوات». لكن السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد خلال الجلسة أن بلاده «تبقى منفتحة على الدبلوماسية». ودعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى حل دبلوماسي للأزمة. من جهته، قال المندوب الأوكراني في مجلس الأمن إن حدود أوكرانيا كانت وستبقى دون أي تغيير بصرف النظر عن الخطوات التي أعلنتها روسيا. وقال المندوب الأوكراني « قام الكرملين بنسخ ولصق مرسوم جورجيا لعام 2008 كلمة بكلمة».

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو خلال الجلسة «الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة»، مشيرة الى أن «هناك خطراً حقيقياً لنشوب نزاع كبير ويجب منعه بأي ثمن».

