الاتفاقيات تسمح بقواعد عسكرية في «لوغانسك ودونيتسك»

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع «جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» المعلنتين من طرف واحد تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، منوهة إلى أن موسكو لا تخطط لفعل ذلك حاليا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو إنه ليس هناك حديث الآن عن نشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين على الرغم من أن الاتفاقات المبرمة تسمح بذلك، مضيفا أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.

وقال رودنكو إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا. واضاف تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا». وقال زيلينسكي في وقت سابق امس إن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. في غضون ذلك صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية. كما صدق مجلس الدوما الروسي امس على معاهدة «الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة» مع دونيتسك ولوغانسك. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا. كذلك وجه بوتين، بعد إعلان الاعتراف باستقلالهما، القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

من جهته تجاهل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس التهديد بفرض عقوبات على بلاده، قائلا إن الغرب سيفرضها بغض النظر عن الأحداث، ووصف رد الفعل على اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين بأنه متوقع. كما أكد أن موسكو معتادة على العقوبات الغربية سواء بسبب أو دونه. وقال «لن يتوقف زملاؤنا الأوروبيون والأميركيون والبريطانيون ولن يهدأوا حتى يستنفدوا كل ما في وسعهم لفرض ما يسمونه عقاب روسيا.. هم بالفعل يهددوننا بكل أشكال العقوبات، أو ما يسمونه الآن بأم العقوبات». وأضاف «اعتدنا على ذلك. نحن نعلم أنه العقوبات ستُفرض بأي حال من الأحوال، بسبب أو بدون سبب». واعتبر في تصريحاته امس أن «اتفاقات مينسك ميتة منذ عدة أعوام بسبب أخطاء كييف».

وأوضح أن بلاده تبحث نشر قوات في دونباس، شرق أوكرانيا، لكنها لم تتخذ قرارا حاسما بعد إنما ستدرس الخطوات اللازمة إن اقتضى الأمر.

