جونسون: بوتين عازم على احتلال كامل أوكرانيا

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين بشرق أوكرانيا.وقال جونسون للصحافيين ان العقوبات «لن تستهدف فقط الكيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها تستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع».

وحذر رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماع طارئ للأمن القومي امس بحسب ما نقلت وكالة رويترز، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو «عازما على غزو كامل» لأوكرانيا. كما ندّد باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، معتبراً إياه «انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». واعتبر الخطوة الروسية تنصّلاً من عملية واتفاقيات مينسك» التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام بين الطرفين.

