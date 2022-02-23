الكونغرس يطالب إدارة بايدن بـ«عقوبات ساحقة»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز اعتراف روسيا منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بأنه «عمل عدواني غير مبرر وانتهاك وقح للقانون الدولي». وأضاف مينديز في بيان إن «هذا الاعتراف غير القانوني هو هجوم على سيادة أوكرانيا». وقال: «لكي نكون واضحين، إذا عبرت أي قوات روسية إضافية أو قوات بالوكالة إلى دونباس يجب ألا تتردد إدارة الرئيس جو بايدن وحلفاؤنا الأوروبيون في فرض عقوبات ساحقة على روسيا». وأكد السيناتور مينديز، وهو من الحزب الديموقراطي أنه «على الرغم من الجهود المتكررة لفتح الباب أمام الدبلوماسية، اختار فلاديمير بوتين طريق الصراع».

وألقت القرارات الروسية الأخيرة التي اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا دونيتسك ولوغانسك، بظلالها على مصير اللقاء المرتقب الخميس بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، في جنيف. على الرغم من أن الخارجية الروسية أكدت في بيان امس أنها «مستعدة» لعقد مفاوضات مع بلينكن.

