دونيتسك ولوغانسك.. خاصرة المناجم والصناعات المتمردة

عربيات ودوليات

2014 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف موسكو رسميا بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا فما قصة الإقليمين اللذين يقعان شرقي أوكرانيا، قبل أن يأمر بوتين قبل ساعات وزارة الدفاع الروسية بإرسال قوات حفظ سلام إليهما؟

دونيتسك

منطقة في جنوب شرق أوكرانيا تحدها روسيا من الشرق وبحر آزوف من الجنوب، وإلى الشمال منها تقع منطقتا لوغانسك وخاركيف وإلى الغرب منها منطقتا زوبوريجيا ودنيبروبيتروفسكا. وتبلغ مساحة دونيتسك نحو 26.5 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل نحو 4.4% من إجمالي مساحة أوكرانيا، وهي مقسمة إلى 18 منطقة، وتضم 52 مدينة و131 بلدة. يبلغ عدد سكانها الإجمالي نحو 7 ملايين نسمة ويشكل فيها الأوكرانيون نحو 56.8% والروس 38.2%، وتتوزع النسبة الباقية على قوميات أخرى، كالتترية والأرمنية. واللغة الرئيسة في المنطقة هي الروسية وينتشر استخدام الأوكرانية في البلدات والقرى البعيدة عن كبريات المدن. ورغم مساحاتها الزراعية الواسعة، تعتبر دونيتسك منطقة صناعية، إذ تشتهر بكثرة مناجم الفحم الحجري ومعامل الحديد والصلب التي يعمل فيها معظم السكان.

سيطر الانفصاليون في منطقة دونيتسك على الكثير من المدن، كسلافيانسك وكراماتورسك وزديرجينسك وكونستانتينوفكا وغيرها لكن القوات الأوكرانية أجبرتهم أخيراً على تركها، لتلاحقهم وتواجههم في مدن أخرى.

لوغانسك

يقع إقليم لوغانسك في أقصى شرق أوكرانيا وتحده روسيا من الشرق والشمال والجنوب. تبلغ مساحته نحو 26.6 ألف كيلومتر مربع، أي مايعادل نحو 4.4% من إجمالي مساحة أوكرانيا، وهي مقسمة إلى 18 منطقة إدارية، وتضم 37 مدينة و109 بلدات. يبلغ عدد سكانه الإجمالي نحو 2.2 مليون نسمة وفق إحصاء عام 2014 ويشكل فيه الأوكرانيون نحو 57.9%، والروس 39%، وتتوزع النسبة الباقية على قوميات أخرى كالمنتسبين إلى روسيا البيضاء والتتر والأرمن والأذريين والمولدافيين. واللغة الرئيسة المستخدمة في المنطقة هي الروسية، وينتشر استخدام الأوكرانية في البلدات والقرى البعيدة عن كبريات المدن. ومنطقة لوغانسك صناعية فيها الكثير من مناجم الفحم ومعامله كما يعتمد اقتصادها على شبكات وطرق ونقاط عبور البضائع من روسيا وإليها، بسبب الشريط الحدودي الطويل معها.

سيطر الانفصاليون في منطقة لوغانسك على عدة مدن وبلدات، لكن القوات الأوكرانية حصرتهم أخيراً في بضع مدن وبلدات.

