سورية تدعم الاعتراف الروسي

عربيات ودوليات

دمشق – الوكالات: نقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزير الخارجية فيصل المقداد قوله امس ان سورية تؤيد قرار حليفتها روسيا الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإعلان عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين الأمر الذي يذكي مخاوف الغرب من اندلاع حرب جديدة في أوروبا. ونقل التلفزيون السوري عن وزير الخارجية فيصل مقداد قوله خلال منتدى في موسكو «سورية تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما». وسورية حليف قوي لروسيا منذ أن شنت حملة جوية في سورية عام 2015 وساعدت في قلب دفة الحرب الأهلية لصالح الرئيس بشار الأسد. وقال المقداد «ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سورية خلال الحرب الإرهابية».