السيسي.. «رجل الأقدار» أنهى حكم «الإخوان»

عربيات ودوليات

تتناول الحلقة الثانية من كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويوليو الخلاص الكثير من الأحداث بعد تولي السيسي وزارة الدفاع وبدء مرحلة جديدة في التاريخ المصري، والمظاهرات الدامية التي شهدتها المحروسة بسبب القرارات الانفرادية للرئيس محمد مرسي وجماعته ومحاولة الاستئثار بالحكم وعدم احترام الدستور والقانون، والسعي إلى الانقضاض على كل مفاصل الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية وتوغل المد الإخواني وانتشار بذور التطرف.. والبداية من الفصل الرابع الذي حمل عنوان بداية النهاية، وتطرق الكاتب إلى الصدام الذي حدث بين مرسي وساحة العدالة وذلك بعد مضي ثمانية أيام فقط من توليه منصبه ودخوله قصر الاتحادية، حين حنث باليمين الذي أقسمه على احترام الدستور والقانون وألغى قرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، ثم دخوله في معارك مع الصحافيين وقادة الإعلام والتنكيل بهم لكن كانت الفاجعة الكبرى عندما حلت ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وفوجئت القوات المسلحة بأن مرسي سحب تنظيم هذا الاحتفال الوطني الذي اتخذه الجيش المصري عيدًا له، وأسنده إلى القيادي الإخواني أسامة ياسين وزير الشباب وقائد ما عرف بـالفرقة 95 إخوان وهي ميليشيات إرهابية انتهجت التصفية الدموية لشباب الثورة في ميدان التحرير وغيره..



في ذلك اليوم اصطدمت أعين الشعب المصري بمشهد مقصورة ستاد القاهرة وقد خلت من أبطال حرب أكتوبر ومن قادة القوات المسلحة السابقين الذين لم توجه لهم الدعوة، ووجد القائد العام للقوات المسلحة نفسه في يوم عيده مخصصًا له مقعد منزو، بينما الإرهابيون قتلة الرئيس الراحل أنور السادات يتصدرون المشهد في منصة الاحتفال وعلى رأسهم الإرهابي عبود الزمر مخطط عملية الاغتيال، وهنا عم الغضب صفوف القوات المسلحة لهذا المشهد المهين للنصر ولكرامة الجيش ولهيبة قادته، وتحول إلى حالة تذمر في الوحدات.. ولم يكتف مرسي وجماعته بذلك بل قرروا في الثاني من ديسمبر عام 2012 محاصرة المحكمة الدستورية في حادثة هي الأولى من نوعها لمنع قضاتها من نظر عدد من الدعاوى تطالب بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، واستمر الحصار طيلة 18 يومًا مما دعا الجماهير للاعتصام أمام قصر الاتحادية بما عرف بـأحداث الاتحادية، وهنا طلب مرسي من السيسي صراحة أن تنزل القوات المسلحة لكنه رد عليه بحسم : مستحيل.. لن ينزل الجيش.



بحسب الكتاب حاول بعد ذلك خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان الالتفاف على قادة الجيش، وطلب من اللواء أركان حرب محمود حجازي مدير المخابرات الحربية أن يلتقي به في مكتبه قائلًا: أريد أن أشرب مع سيادتك فنجان قهوة.

حدد اللواء حجازي موعدًا للشاطر في اليوم التالي ليلتقيه في مكتبه بمقر القيادة العامة، وكان الشاطر يتصور أنه يستطيع أن يلتف على القيادة العامة للجيش واستقطاب بعض القادة.

في الموعد المحدد ذهب الشاطر إلى مكتب اللواء حجازي وهناك فوجئ بأن الذي يجلس على المكتب هو السيسي القائد العام للقوات المسلحة.

امتقع وجه الشاطر ولم يدر ما يقول وأخذ يتلعثم، وطلب له السيسي فنجان القهوة ثم قال: اشرب قهوتك وأتفضل أتوكل على الله.

وأضاف رزق في كتابه بعد الكثير من أحداث العنف قرر السيسي أن يذهب إلى مرسي وتحديدًا قبل حلول منتصف فبراير 2013، وأن يصارحه بما يعتمل في صدره إزاء نظام حكم الإخوان ومستقبله ومخاطره على البلاد.

وطلب السيسي موعدًا للقاء رئيس الجمهورية في مكتبه، وذهب في الموعد وقال لمرسي بكل وضوح: لقد فشلتم وانتهى مشروعكم.. إن حجم الصد تجاهكم في نفوس المصريين لم يستطع أي نظام سابق أن يصل إليه بعد سنين طويلة من الحكم.. أنتم وصلتم إليه في 8 شهور.

فوجئ مرسي بما يقوله له القائد العام للجيش ولم يجد سوى عبارات تبرير ووعود بأن الحال سيتصلح، وعهود بالأخذ بنصائح السيسي.. غير أن شيئًا لم يتحقق ولم يبد في الأفق أنه سيتحقق.



Game Over



وأوضح المؤلف أنه في هذه الأثناء زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصر والتقى السيسي وسأله: ما هو تقديرك لهؤلاء الناس؟، قاصدًا الرئيس مرسي ونظامه الإخواني، فرد عليه السيسي باللغة الإنكليزية: Game Over (اللعبة انتهت).

أعقب ذلك ميلاد حركة تمرد التي كتبت فصل النهاية في حكم مرسي وجماعته بعد أن فاض الكيل، حيث استطاعت خلال شهرين فقط من تشكيلها جمع أكثر من 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس الإخواني وذلك من خلال الاستمارة الشهيرة التي أعدتها لهذا الغرض.

بعد ذلك ينتقل ياسر رزق إلى الفصل الخامس من كتابه بعنوان إسقاط جمهورية السراب، وفيه يتناول الكثير من الأحداث والاعتصامات التي وقعت في هذه الآونة، ومطالبات الكثير من القوى السياسية للسيسي بضرورة نزول الجيش مرة أخرى لحماية مكتسبات الثورة الأولى وتخليص الشعب من حكم الإخوان.. لكنه كان دائم الرفض، طارحًا أكثر من مبادرة للم الشمل بين الرئيس الإخواني والقوى السياسية والأزهر والكنيسة دون جدوى.. لذلك كانت مهلة الأيام السبعة التي أعلن عنها السيسي في الثالث والعشرين من يونيو عبر خطاب متلفز للتوافق وإنهاء الأزمة بين الطرفين.. على النقيض أصر مرسي على عناده وإبداء الخطابات التي حملت في طياتها الكثير من التهديد والوعيد والتأكيد على الشرعية.

وغداة الإعلان عن المهلة طلب خيرت الشاطر وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لقاء السيسي، وبالفعل تم اللقاء في اليوم التالي الثلاثاء 25 يونيو.

تحدث الشاطر في البداية بنبرة عتاب وهو يشير إلى المهلة التي أعطاها السيسي للجميع بمن فيهم الرئيس مرسي، ثم أخذ يتحدث وهو منتفخ الأوداج لمدة 45 دقيقة بلا انقطاع متوعدًا بأعمال إرهابية وبأعمال عنف وقتل سوف ترتكبها جماعات تابعة للتيار الإسلامي لن يستطيع هو ولا جماعة الإخوان السيطرة عليها، في سيناء وفي الوادي ومنها مجموعات لا يعرفها جاءت من دول عربية وذلك في حال إقصاء مرسي من منصبه.



جمهورية السراب



وبحسب الكتاب أخذ الشاطر يحرك ذراعيه يمينًا ويسارًا وكأنه يحمل سلاحًا آليًا ويحرك سبابته وكأنه يضغط على زناد بندقية ويصدر بفمه أصواتًا يقلد وقع إطلاق الرصاص.

كان السيسي يجلس مبتسمًا منذ بدء اللقاء وهو يتابع حديث الشاطر.. بعد أن توقف الشاطر عن الكلام قال له السيسي بهدوء: خلصت، ثم انفجر بركان الغضب في صدر السيسي وانطلقت حممه بصورة لم يسبق لها مثيل من وزير الدفاع، وانطلق يصيح في وجه الشاطر والكتاتني والشرر يندفع من عينيه قائلًا: انتوا عايزين إيه من البلد؟، انتوا عاوزين يا تحكمونا يا تموتونا؟.

وأضاف قائلًا: اهضموا ما أكلتموه قبل أن تفكروا في مزيد من الطعام لقد خربتم البلد وكرهتم الناس في الدين.. أنتم ألد أعداء الدعوة الإسلامية ولن أسمح بترويع الناس ولا إرهابهم، وأقسم بالله من يطلق الرصاصة على مواطن أو يتعدى على منشأة عسكرية لن يكون مصيره إلا الهلاك هو وكل من وراءه ولن يكفيني مائة ألف.

انكمش الكتاتني في مقعده، بينما امتقع لون الشاطر، وأخذ يحاول تهدئة وزير الدفاع متلعثمًا، وقال له الكتاتني: ماذا تريد سيادتك.. قل لنا ما تريده؟.

رد السيسي قائلًا: ما نريده أعطيناه للرئيس في ثلاثة تقارير إستراتيجية تتحدث عن خطورة الأوضاع وتقديم حلول مقترحة، ثم قدم للكتاتني صورًا من هذه التقارير وقال له: حلوا مشاكلكم مع الأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام والرأي العام.



وأوضح المؤلف أنه في نفس اليوم 25 يونيو اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واتخذ قرارًا بالإجماع: إذا نزل عشرات الملايين إلى الشوارع والميادين مطالبين بعزل الرئيس فسوف يؤيدهم الجيش.

ومع ذلك طلب السيسي من أعضاء المجلس أن يعطوه الفرصة ليواصل جهوده عساه يقنع الرئيس بمطالب الجماهير وأبرزها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو على الأقل إجراء استفتاء على رئاسته.

واتصل السيسي بمكتب رئيس الجمهورية وطلب اللقاء بصحبة أعضاء المجلس الأعلى وقال القادة لمرسي: إن الوضع حرج للغاية ولابد له أن يتحرك لتجنب وقوع حرب أهلية.

وانتهى الحوار إلى ضرورة تغيير الحكومة وتغيير النائب العام قبل حلول الثلاثين من يونيو وأن يكون الخطاب المقرر أن يلقيه الرئيس في اليوم التالي 26 يونيو تصالحيًا مع فئات المجتمع والرأي العام.

وحاول معاونو السيسي منعه من الحضور بعد ورود معلومات عن خطة للقبض على رموز سياسية وإعلامية في نفس اليوم ووجود مخاوف من مخطط لاستهداف شخص القائد العام واعتقاله مع عدد من قادة الجيش أثناء إلقاء مرسي لخطابه.

وأرسل كبير معاوني السيسي وحدات من القوات الخاصة لتأمين مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات الذي ألقى به الخطاب، وكان لوجود هذه الوحدات أثره البالغ في ردع خطط ومخططات الإخوان، حيث إن الجماعة أعدت قائمة باعتقال عدد من الشخصيات المدنية لكن وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة لم تقبل تنفيذ أوامر الاعتقال، وكانت الصدمة الكبرى عندما جاء الخطاب مغايرًا تمامًا لما تم الاتفاق عليه وهو ما تسبب في زيادة حالة الغليان داخل الشارع المصري، حتى كان اليوم الموعود الثلاثين من يونيو حيث خرج الحشود في تجمعات تفوق الوصف في كل أنحاء مصر.



وفي مقر الحكم كان مرسي في حالة نفسية سيئة يشاهد حشود المتظاهرين على شاشات التلفزيون ويصرخ قائلًا : فوتوشوب.

وفى صباح الاثنين الأول من يوليو التقى السيسي مرسي وسأله القائد العام: هل شاهدت حجم المظاهرات؟.. رد مرسي قائلًا: عدد المتظاهرين لا يزيد على 120 ألفًا، فقال له السيسي : سأحضر لك سيديهات لمشاهد مصورة من الطائرات لهذه المظاهرات، ثم قرأ السيسي على مرسي بيانا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة يعلن عن مهلة أخرى مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب أو إعلان خارطة طريق سياسية للبلاد.

وبعد أن تم إلقاء البيان في التلفزيون انفعل مرسي بشدة من المهلة التي أعطاها البيان واعتبرها إنذارا واضحا له من الجيش، والتقى في نفس اليوم مجددًا مع السيسي واللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، ووجد مرسي أن الوعيد لا ينفع فأخذ يراوغ وقال لهما: اطلبا أي حاجة.

ثم ألمح إلى رشوتهما وشراء سكوت القوات المسلحة وهو يقول: كل اللي أنتم عاوزينه هتخدوه.. وكل اللي الجيش عاوزه هيلاقيه.. لكن السيسي وحجازي ردا عليه وهما ينظران إليه باحتقار قائلين: نحن لا نريد إلا مصلحة بلدنا وصالح شعب مصر.

ويضيف رزق في كتابه: في المساء أطلقت عناصر من ميليشيات الإخوان الرصاص على المتظاهرين الذين كانوا يحاصرون مقر الجماعة في المقطم ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين من المتظاهرين الذين انفجر غضبهم وأحرقوا المبنى.

وفى نفس ليلة أحداث المقطم اتصل الرئيس مرسي بوزير الداخلية محمد إبراهيم وطلب منه تدخل الشرطة.

قال له الوزير: هناك 9 جثث وهناك مسلحون يطلقون الرصاص من أعلى مبنى مكتب الإرشاد أعطهم أوامر بوقف إطلاق النار، لأني لو تدخلت سيقال إن الشرطة هي التي قتلت المتظاهرين.

قال مرسي: أنا آمرك بأن ترسل قوات العمليات الخاصة.

رد الوزير: لا.. استدع الجيش.

فقال مرسي: أوعى تكون فاكر إن المظاهرات هتنجح أنا هوريك أنت والسيسي وأعدمكم أنتم الاثنين بأيدي في ميدان التحرير.. ثم أغلق السماعة في وجه الوزير.



وعقب انتهاء مهلة الـ48 ساعة أصدرت القوات المسلحة بيانها الشهير في الثالث من يوليو 2013 والذي أعلنت فيه عن خارطة طريق جديدة للبلاد.

رجل الأقدار

أما الفصل السادس من الكتاب فقد حمل عنوان رجل الأقدار معددا خصال ومميزات السيسي وتناول الأحداث التي شهدتها مصر عقب الإطاحة بالحكم الإخواني وفي القلب منها اعتصام رابعة الدموي.

ويذكر المؤلف أنه في أوائل شهر أغسطس اتصل الداعية الشهير الشيخ محمد حسان باللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، طالبًا الالتقاء بالفريق أول السيسي، وتم ترتيب مقابلة له وأخذ حسان يبكي وهو يقول: نريد أن نحقن الدماء وألا يتعرض أحد للمعتصمين السلميين.

رد عليه السيسي أطلب منهم أن يخرجوا من ميداني رابعة والنهضة ولن يتعرض لهم أحد.. وهذه كلمتي.

لكن في الجمعة التالية.. خرج المعتصمون وقطعوا الشوارع والطرق المحيطة أكثر من أي وقت مضى، بعدها اتصل حسان باللواء العصار وقال له: أنتم في حل من كلامكم.. هؤلاء الناس لا عهد لهم.

كانت هناك أيضًا محاولات من شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مع الإخوان قبيل فض اعتصام رابعة وسعى لأن يجلس معهم ويتكلم وكان العصار يتابع معه مجريات الأمور.. ثم رد عليه الإمام الأكبر قائلًا: قلت لهم ربنا يهديكم.

ولم يعد ثمة خيار أمام الدولة إلا تصفية بؤرة الاعتصام واتخذ القرار بالإجماع على مستوى القيادات الكبرى بما فيها د. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ود.حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وصدر قرار النيابة العامة بفض الاعتصام يوم 14 أغسطس وتمت تلاوته بالميكروفونات وجرى إنذار المعتصمين.. لكن أطلقت أولى الرصاصات من داخل الاعتصام واستشهد على إثرها ضابط شرطة، وجرى اقتحام الاعتصامين وفضهما لينتهي أخطر تحد واجهه نظام 30 يونيو على الإطلاق.. لكن الجرائم الإخوانية ظلت مستمرة.



في الفصل السابع والأخير من الكتاب الذي جاء تحت عنوان طريق السيسي إلى الاتحادية، أكد رزق أن غالبية قيادات الجيش كان ترى أنه الأصلح لموقع الرئاسة ما عدا أربعة فقط من القيادات كانت تريده ألا يترك الجيش، ولكن لم يجد السيسي مفرًا من الاستجابة لنداء الشعب والترشح لتخليص شعبه من الظلم والطغيان اللذين عاشهما الشعب تحت حكم الإخوان وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر.

وعقب الانتهاء من فصول الكتاب السبعة وعلى مدى ما يقرب من 150 صفحة خصص ياسر رزق ملحقا للصور والوثائق التي تحقق توثيقا بصريا لمجريات الفترة الزمنية التي عرض لها الكتاب، ومن بينها صور للمؤلف مع قادة عسكريين، وعلى رأسهم السيسي منذ كان مشيرا وحتى مجيئه رئيسا، فضلا عن الصفحات الأولى للصحف التي تابعت أحداث هذه الفترة الزمنية، وكانت المصري اليوم أكثر وأبرز هذه الصحف وفوق هذا ضمن ياسر رزق هذا الملحق الحوار الذي أجراه على حلقتين مع الفريق أول السيسي في المصري اليوم في 7 أكتوبر 2013 قبل مجيئه رئيسا بأيام، الذي نشره في المصري اليوم حين كان رئيسا لتحريره وجاء هذا الملحق تحت عنوان بالصور أخطر 1200 يوم في تاريخ مصر.

