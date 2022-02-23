عبق البطولات يفوح من زهرات «الجمباز»

النهار Plus

تعقد رياضة الجمباز النسائية آمالاً كبيرة على 5 نجمات هن نور الرزيحان وسارة البناي وفوزية العبدالكريم وأمينة الكندري ولمار الفودري لتحقيق تطلعات مسؤولي ومنتسبي اللعبة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في بطولات دولية من المستوى الأول، رغم حداثة تشكيل المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات.وتأتي هذه التطلعات بالتزامن مع العمل المضاعف الذي يقوم به اتحاد اللعبة واللجنة النسائية في الاتحاد والجهاز الفني الذي تقوده المدربة الخبيرة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك للنهوض برياضة الجمباز الإيقاعي بأسرع وقت وتسجيل الحضور القوي للفتاة الكويتية في التظاهرات الرياضية الدولية.

وأثبتت البطلات الخمس حضورهن على صعيد المشاركات الخارجية رغم صغر سنهن، فالزهرات سارة وفوزية ولمار وأمينة حصدن غلة ثمينة من الميداليات الملونة خلال مشاركتهن في كأس الإمارات الدولية التي أقيمت في مدينة دبي أخيراً، أما نور الزهرة الخامسة فقد أبدعت في البطولة العربية التي أقيمت في تونس أواخر العام 2019.

وفي لقاء مع النهار أكدت المدربة الكرواتية إيرنيا كوفالتشوك أهمية المشاركة في البطولات الخارجية من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبات المنتخب، مشيرة في هذا السياق إلى المشاركة الناجحة لمنتخب الفتيات في كأس الإمارات الدولية التي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي.

وعبرت كوفالتشوك عن بالغ شكرها ومحبتها للاعبات اللواتي أثبتن انفسهن في البطولة، مشيرة إلى أن الحكام الذين أداروا منافسات كأس الإمارات شعروا بحجم العمل الكبير والمبذول حتى بلغن لاعبات الكويت هذا المستوى.



وقالت إيرينا إن الهدف الأول من المشاركة هو اكتساب الخبرة والتعود على أجواء البطولات والتنافس مع لاعبات من مدارس ومنتخبات متطورة خصوصاً أن لاعبات الكويت ما زلن في بداية الطريق، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً أفضل للمنتخب الذي سيشارك في بطولة تقام في أوكرانيا خلال مايو المقبل، فضلاً عن خوض معسكر تدريبي في تركيا في شهر أغسطس المقبل.

وأضافت أن سلوك اللاعبات بعد البطولة تغير بالفعل خلال التدريبات، فكل لاعبة ترغب بأن تكون الأفضل، وكل لاعبة صارت تحرص على تطبيق التمرين بدقة لتطوير مستواها، وهذا الأمر جاء بعد شعورهن بأجواء التنافس وقوتها خلال المشاركة في بطولة الإمارات، وهذا هو الهدف الذي نسعى له قبل أن نفكر في تحقيق الميداليات.

وذكرت كوفالتشوك أن اللاعبة الطموحة يجب أن تمتلك في داخلها شخصية البطلة وأن يكون لديها الدافع والإرادة وأن تكون موهوبة ومثابرة في التمرين وهذه الصفات إذا اجتمعت في لاعبة فهي كفيلة بأن تصنع منها لاعبة بطلة حقيقية، مضيفة أن كل ما ذكرته لمسته في لاعبات المنتخب الكويتي اللواتي تعمل معهن بكل جدية وتعطيهن كل ما لديها حتى يصلن إلى المستوى البطولي الذي يتطلع إليه اتحاد اللعبة واللاعبات أنفسهن وأولياء أمورهن.

وتابعت: نحتاج إلى العمل الجماعي من المدربة واللاعبة وأهالي اللاعبات المطالبين بتشجيع بناتهم وأن يكونوا على قناعة بأننا نعمل كفريق واحد بدعم ملموس ومتابعة مستمرة من أسرة اتحاد اللعبة واللجنة النسائية في الاتحاد، منوهة بأن العمل الجماعي متواصل وكل لاعبة مطالبة بالاجتهاد وبأن تؤمن بقدراتها وبأن تثق بنفسها وأن تشعر بأن هذه وظيفتها.

ومضت بقولها: ما نحتاجه الآن هو توفير صالة متكاملة من معدات وأجهزة وأن تتدرب الفتيات في أجواء مثالية،مضيفة أنها قدمت خطة طويلة الأمد للاتحاد لبناء منتخب قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات الدولية، وانتهزت إيرنيا الفرصة لتوجيه الشكر للاتحاد الكويتي على تعامله الاحترافي وعلى دعمه الدائم لها وللاعبات، وقالت إن القائمين على الاتحاد الكويتي يمتلكون خبرات واسعة وهذا ما يسهل من مهمتها ومهمة الأجهزة الفنية.

وأشادت المدربة إيرينا بظاهرة انتشار أكاديميات الجمباز في الكويت، واعتبرتها مدارس تعلم الفتيات أسس اللعبة وتنمي مهاراتهن قبل الانضمام للمنتخب، وبينت أن لعبة الجمباز للفتيات تحتاج للمزيد من العمل والتعاون لأنها ما زالت في طور البدايات.



حصة الصانع: فخورة بمستوى اللاعبات وبعطائهن في كأس الإمارات



عبرت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الجمباز حصة الصانع عن فخرها واعتزازها بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه لاعبات المنتخب، وبالإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس الإمارات الدولية التي أقيمت أخيراً في مدينة دبي، مضيفة أن المشاركة الكويتية كانت مشرفة وأعطت صورة جميلة ومشرقة عن لعبة الجمباز للفتيات التي ما زالت تخطو أولى خطواتها.

وقالت الصانع لـ النهار إن أول إنجاز للجنة النسائية في الاتحاد هو تأسيس أول منتخب للفتيات، وهذا الأمر لم يكن يتقبله المجتمع في وقت سابق، مضيفة أن نظرة المجتمع نحو الرياضة النسائية تغيرت، وباتت اليوم تحظى بكل الدعم والتشجيع.

وذكرت أن ما تعانيه رياضة الجمباز للفتيات وكذلك للشباب هو عدم توفر صالة خاصة بالاتحاد وهذا بحد ذاته عائق كبير أمام النهوض باللعبة، مضيفة أن الهيئة العامة للرياضة لم تقصر مع المنتخب من ناحية توفير المعسكرات الخارجية وفرص المشاركة في البطولات، ولكن هذا لا يكفي إن لم تتوفر بيئة مناسبة للإعداد والتدريبات اليومية، مؤكدة بقولها: إذا توفرت صالة متكاملة سواء للجمباز الإيقاعي أو الفني الذي يحتاج لأجهزة اللعبة فإننا قادرون وقتها على تنظيم أرقى البطولات المحلية وقادرون أيضاً على استضافة البطولات الدولية.

وشددت الصانع على ضرورة الإسراع في التعاقد مع مدربة للجمباز الفني للفتيات، وتوفير صالة مناسبة وأجهزة لهذه اللعبة، فيما أشادت الصانع بإقبال الأكاديميات على الانتساب إلى الاتحاد والحصول على الترخيص الرسمي لمزاولة اللعبة، مضيفة أن هذا الأمر يسعدها لأنه يصب في مصلحة رياضة الجمباز ويسهم في تطويرها، ومتمنية من باقي الأكاديميات المنتشرة في البلاد أن تخطو الخطوة ذاتها لتنظيم نشاط جمباز الفتيات وزيادة رقعة التنافس فيها، ومؤكدة أن الأكاديميات وفرت قاعدة أساسية من اللاعبات الموهوبات وهذا بلا شك أمر إيجابي للعبة.



سارة البناي



نجمة على الطريق، وهي ابنة عضو اللجنة النسائية في اتحاد الجمباز سعاد الكندري، أهدت بلدها الكويت ميداليتين خلال مشاركتها في كأس الإمارات الدولية الأخيرة، الأولى ذهبية في مسابقة الحركات الأرضية، والثانية فضية في فئة الطوق، تعلق قلبها باللعبة منذ نعومة أظفارها وتتمنى أن تصبح في المستقبل بطلة عالمية، وامتدحت البطلة الصغيرة مدربتها إيرينا التي تعلمها فنون اللعبة، ولم تنس سارة التي تحلم أن تصبح طبيبة دور أمها التي تساندها على الدوام.



أمينة الكندري



طوقت هذه البطلة الرائعة عنقها بالذهب خلال رحلتها إلى دبي، إذ أحرزت أمينة المركز الأول في فئة الحركات الأرضية في كأس الإمارات التي تعد المشاركة الدولية الأولى بالنسبة لها، وعبرت الكندري عن سعادتها بهذه المشاركة والتي تمنت تكرارها من أجل إثبات نفسها من جديد، ونوهت أمينة التي تمارس رياضة الجمباز منذ 3 سنوات بأن لديها طموحات كبيرة مع زميلاتها، وقالت إنها تعشق رياضة الجمباز وتتمنى أن تصبح من أفضل بطلات العالم وأن تمثل بلدها الكويت خير تمثيل.



فوزية العبد الكريم



تحدت إصابتها واستمرت في اللعب خلال مشاركتها الخارجية الأولى في كأس الإمارات الدولية وانتزعت الميدالية الذهبية في جهاز الحركات الأرضية، وأثبتت فوزية جدارتها بتحمل المسؤولية رغم صغر سنها، وقالت اللاعبة البطلة إنها تدين لمدربتها إيرينا التي ساعدتها وطورت مستواها، ولوالدتها التي شجعتها على ممارسة رياضة الجمباز، وأضافت أن طموحاتها أصبحت كبيرة بعد المشاركة الناجحة في بطولة الإمارات وبعد أن كسرت حاجز الرهبة الذي لازمها قبل البطولة.



نور الرزيحان



تمتلك شخصية البطلة وتفرض نفسها بقوة في كل مناسبة، كان لها نصيب الأسد من الإنجاز الذي حققه المنتخب الكويتي في البطولة العربية التي أقيمت في تونس أواخر العام 2019، إذ حصدت نور ذهبية مسابقة الفردي العام وذهبية فئة الحبل وفضية جهاز الحركات الأرضية، وهي ما زالت تشعر بالفخر والسعادة بهذا الحصاد، وقالت الرزيحان إن حلمها الأول هو تحقيق إنجاز أولمبي باسم الكويت، وأوضحت النجمة الصاعدة أنها تتدرب بشكل يومي لمدة 4 ساعات كي تصل إلى المستوى الذي تطمح إليه.



لمار الفودري



لاعبة مثابرة ومجتهدة وذكية، وفي كأس الإمارات الدولية جنت هذه البطلة ثمار جهدها وعملها عندما توجت بميداليتين ذهبيتين، الأولى في جهاز الحركات الأرضية والثانية في فئة الطوق. وقالت لمار التي تتلقى كل الدعم والتشجيع من والديها إن هذه المشاركة هي الثانية خارج الكويت، إذ منحتها هذه البطولة الخبرة والرغبة في المشاركة في بطولات جديدة، وأشارت النجمة لمار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المدربة إيرينا في تطوير مستواها، وعبرت عن أملها في تحقيق إنجاز دولي لرياضة الجمباز الكويتية.