مان يونايتد في ضيافة أتلتيكو

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يحل مان يونايتد الإنكليزي اليوم ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب واندا متروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلعب في الدور ذاته أياكس الهولندي مع بنفيكا البرتغالي.

وتأتي مباراة أتلتيكو مدريد مع مان يونايتد، على رأس المواجهات المرتقبة.

وتعد هذه المواجهة مألوفة على الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سبق له الاصطدام بأتلتيكو في الكثير من المناسبات، لكنه سيلعب لأول مرة ضد الفريق الإسباني بقميص مان يونايتد. وأصبح أتلتيكو أحد ضحايا رونالدو المفضلين، سواء على مدار مسيرته بشكل عام، أو في دوري الأبطال، حيث يأتي بعد إشبيلية في قائمة أكثر الفرق استقبالًا لأهداف اللاعب البرتغالي. خاض صاحب الـ 37 عامًا، أكبر عدد من المباريات في مسيرته مع الأندية أمام الروخي بلانكوس، بواقع 35 مواجهة بكل البطولات.

جاء ذلك بعدما لعب الدون لمدة 9 سنوات في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، ما جعله في مواجهات مستمرة مع جار العاصمة. وخلال تلك المواجهات، أسهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 34 هدفًا، حيث أحرز 25 منها بنفسه، وصنع 9 آخرين.

وعلى مستوى دوري الأبطال، فقد اصطدم رونالدو بالأتلتي 10 مرات بمراحل مختلفة، أسهم خلالها بـ 10 أهداف، سجل منها 7 وصنع 3 آخرين. كما مزق الدون شباك الأتلتي بثلاثية هاتريك مرتين في التشامبيونزليغ، استقبلها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وفي الدوري الإسباني، دون أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ثلاثيتين أيضًا في شباك أتلتيكو، الأولى استقبلها تيبو كورتوا، والثانية كان ضحيتها أوبلاك أيضاً. ويعيش أتلتيكو مدريد، أصعب أوقاته هذا الموسم، نظرًا لتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة بكثرة التعثر على كل الأصعدة، لكنه يطمح لأول مرة في تجاوز عقبة فريق يمتلك رونالدو في دوري الأبطال. وأصبح الأسطورة البرتغالي بمثابة عقدة للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني وكتيبته، بعدما تسبب في حرمانهم من اللقب 5 مرات.

وتعرض فريق العاصمة الإسبانية للإقصاء 3 مرات على يد رونالدو، فيما خسر أمامه في المباراة النهائية عامي 2014 و2016. وكان أتلتيكو في طريقه لإنهاء هذه العقدة عندما واجه يوفنتوس، الذي كان يلعب له الدولي البرتغالي، في ثمن نهائي البطولة بموسم 2018-2019، وذلك بعدما حقق الفوز ذهابًا (2-0).

رغم ذلك، نجح رونالدو في حمل اليوفي لربع النهائي بعدما عاقب أتلتيكو بثلاثية هاتريك، قادت فريقه السابق حينها للفوز (3-0)، معوضًا خسارته في جولة الذهاب.

ومن الممكن أن يحقق أتلتيكو هدفه هذه المرة، خاصة مع تقدم رونالدو في العمر ببلوغه 37 عامًا، فضلًا عن تراجع معدله التهديفي، مقارنة بالسنوات الماضية.

ومع ذلك، فإن سجل رونالدو التهديفي في البطولة هذا الموسم، يثير الرعب في نفوس جماهير الروخي بلانكوس، حيث لم تغب أهدافه عن كل المباريات التي خاضها في دور المجموعات، مسجلًا 6 أهداف في 5 لقاءات.

من جانبه قال نجم اتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس إن الفريق سيحاول تقديم مباراة كبيرة بهدف الفوز على مان يونايتد اليوم.

وفي تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، أوضح فيليكس أن الروخيبلانكوس سوف يعتمد على نفس العقلية وسيقدم نفس الأداء الذي أسهم في فوز الفريق المدريدي على أوساساونا بثلاثية نظيفة السبت الماضي ضمن منافسات الليغا.

وتابع: أنا في وضع جيد، ونحن في حالة وحدة، قدمنا أداء جيدا أمام أوساسونا، وكان لنا الفوز، كانت مباراة جيدة، ونحن متحمسون لمباراة مان يونايتد، ويجب أن نتبع نفس العقلية ونقدم نفس الأداء، سوف نحاول تقديم مباراة كبيرة من أجل الفوز في الجولة الأولى، ثم سنرى ماذا يحدث بعد ذلك. وأضاف: دوري أبطال أوروبا هو دائما أحد أجمل التحديات في حياة أي لاعب، نحن بخير، ولدينا الحافز، وبجانبنا الجمهور، ستكون مباراة جيدة للغاية ومن الجيد جدا مشاهدتها وخوضها.

تعرض أتلتيكو مدريد لضربة قوية قبل مواجهة اليوم.وكانت تقارير قد أشارت الأحد، إلى أن الفرنسي توماس ليمار جناح أتلتيكو مدريد، لن يشارك في موقعة مان يونايتد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن تدريبات أتلتيكو مدريد الأخيرة، شهدت غياب القائد كوكي، وسط شكوك كبيرة حول مشاركته أمام اليونايتد.

