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دوليه

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نابولي أهدر فرصة اعتلاء الصدارة


حقق نابولي تعادلا صعبا من أرض مضيفه كالياري 1-1، أول من امس، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي.
وأهدر نابولي فرصة مزاحمة ميلان على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، ومبتعدا بفارق الاهداف خلف إنتر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد. ورفع كالياري رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر. وتقدم كالياري عن طريق جاستون بيريرو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 87. ويستعد نابولي لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي، الخميس المقبل، بعد التعادل ذهابا في إسبانيا 1-1.


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