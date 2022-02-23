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دوليه

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تمديد إقامة بيليه في المستشفى


أعلن مستشفى أمبرت أينشتاين في ساو باولو أول من امس أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه سيضطر إلى تمديد إقامته بالمصحّ حيث أدخل لمدة ثمانية أيام لتلقي العلاج الكيميائي، وذلك بسبب التهاب المسالك البولية.
وكان بيليه البالغ من العمر 81 عامًا أدخل المستشفى في 13 فبراير لمواصلة العلاج من ورم القولون اكتشف في سبتمبر الماضي. وبعد ثمانية أيام من دخوله المستشفى، أعلن الأخير اكتشافه لالتهاب في المسالك البولية أثناء الفحوصات الروتينية، ما أدى إلى تمديد فترة مكوث بيليه بالمصحّ. وقالت المنشأة الصحية في بيان «الظروف السريرية مستقرة ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة».


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