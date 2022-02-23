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دوليه

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العلم الأولمبي إلى إيطاليا


بعد يوم من اختتام دورة الألعاب الشتوية في بكين هبط العلم الأولمبي في مطار مالبينسا قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 التي ستُقام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو.
وتناوب جوزيبي سالا وجيان بييترو غيدينا عمدتا ميلانو وكورتينا دامبيتسو على التلويح بالعلم من أعلى سلم الطائرة قبل التقاط الصور لوسائل الإعلام المنتظرة. وانضم إلى سالا وغيدينا الرياضيون الإيطاليون الذين فازوا بست ميداليات في بكين.
وستبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرون في السادس من فبراير 2026 بعد عشرين عامًا من أولمبياد تورينو آخر دورة استضافتها إيطاليا.


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