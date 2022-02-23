ديوكوفيتش عاد بقوة في «دبي»

دوليه

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً عودته الى الملاعب بقوة، وذلك بحسمه أول مباراة له منذ ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي منعه الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، من دون عناء يذكر على حساب الإيطالي الشاب لورنتسو موسيتي 6-3 و6-3 أول من أمس في الدور الأول لدورة دبي. وخلافاً لمواجهتهما في يونيو خلال الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس حين فاز الإيطالي البالغ 19 عاماً بالمجموعتين الأوليين وأجبر منافسه على بذل جهد هائل للعودة من بعيد في طريقه للفوز باللقب للمرة الثانية، لم يجد ديوكوفيتش هذه المرة صعوبة تذكر في حسم اللقاء والتأهل الى الدور الثاني حيث سيلتقي الفائز من مباراة الروسي كارن خاتشانوف والروسي أليكس دي مينور. وبدأ ديوكوفيتش اللقاء بقوة وتقدم 3-1 بعد انتزاعه الشوط الرابع على إرسال منافسه، ما مهد الطريق لحسم المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، ثم كرر الأمر في مستهل الثانية حين انتزع الشوط الثالث على إرسال الإيطالي ليتقدم 2-1 ثم كان قريباً من خسارة الشوط السادس ثلاث مرات على إرساله لكنه أنقذ الموقف وتقدم 4-2 في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و14 دقيقة. وكان الصربي سعيداً بالعودة الى الملاعب في دورة توج بلقبها 5 مرات سابقاً أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، قائلاً «لم يكن بالإمكان أن أحظى باستقبال أفضل من ذلك. مضت فترة منذ أن لعبت مباراتي الأخيرة وليس بإمكاني أن اختار مكاناً أفضل من هذا لبدء موسمي». وكان ديوكوفيتش يخوض مباراته الأولى منذ 3 ديسمبر حين خسر في مدريد مع منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس ديفيس، وذلك لأنه حُرم من المشاركة في بطولة أستراليا بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما فتح الباب أمام الإسباني رافايل نادال للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21). وفي مؤتمره الصحافي، كشف أنه «حاولت ألا أشاهد» نهائي بطولة أستراليا بين نادال ومدفيديف «لكن جميع من في المنزل كان تقريباً يشاهده... فوجدت نفسي مضطراً الى متابعته. لكن تهانينا لرافا. أداء مذهل من رجل مقاتل مثله. أحترمه كثيراً ولا أريد أن أقلل من أهمية انتصاره بالقول إني لم أكن مشاركاً».

