المقصيد: «الألعاب الأولى للتعليم العالي» انطلاقة لنهج رياضي جديد

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سحبت أمس قرعة دورة الألعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي في 6 مسابقات بمشاركة نحو 700 لاعب ولاعبة، وذلك عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي لبنك الكويت الوطني، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد فيصل المقصيد ومدير إدارة الفروع المحلية في البنك علي الملا.

وأكد المقصيد حرص الاتحاد على إنجاح هذه التظاهرة الرياضية والاجتماعية وإخراجها بأفضل صورة، مضيفاً أن البطولة التي تنطلق في 8 مارس المقبل تأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للرياضة المدرسية والتعليم العالي، ومنوهاً بأن هناك جهوداً مضنية بذلت طيلة الفترة الماضية لتنظيم هذه الدورة بمشاركة الجامعات الخاصة إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى فرق من قوة الإطفاء العام وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجيش الكويتي.

وفي كلمته خلال المؤتمر قال المقصيد: إن «إقامة دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي ستشكل دعامة أساسية للمسيرة الرياضية وهي تمثل انطلاقة لنهج رياضي جديد نحترم فيه تاريخا مضى وحاضرا نصنع به مستقبلا تستحقه الكويت».

وأضاف أن المجهود الكبير الذي بذل من قبل أعضاء اللجنة العليا ولجنة التعليم العالي في مجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة خلال الفترة الماضية يعكس أحلام وطموح شباب وشابات التعليم العالي بالمستقبل، «وثقة مؤكدة بأننا في الكويت جديرون بممارسة الرياضة بكل أهدافها وأفكارها».

وتابع: «الجميع لم يدخر الجهد من أجل انطلاق اولى خطوات عودة الرياضة الجامعية والتعليم العالي لممارسة الأنشطة التنافسية بعد غياب سنوات طويلة بدعم بنك الكويت الوطني الشريك الاستراتيجي لأنشطة وفعاليات الاتحاد والداعم لاستراتيجية الاتحاد 2021 – 2025 والتي نتطلع من خلالها الى تحقيق الرغبة السامية بدعم الشباب الرياضي وتنمية المواهب وابرازها وتحقيق طموحاتها».

وأردف قائلا: «رعاية بنك الكويت الوطني للنسخة الاولى للدورة تعد بمثابة خطوة مهمة في مجال التعاون لدعم شبابنا الرياضي، ونحن في الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ‎سنكمل العمل برؤية واضحة وعزيمة صلبة لنعيد للكويت بريقها الرياضي وللرياضة المدرسية والجامعية رونقها بدعم جميع مؤسسات ووزارات الدولة»، وخص المقصيد بالذكر د. علي المضف وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس علي الموسى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب، ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، الداعمين لكل خطوات مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة الى القطاع الخاص».

من ناحيته، ذكر علي الملا أن بنك الكويت الوطني يحرص على تلبية تطلعات الشباب ومواكبتها بأكثر الطرق عصرية وتطوراً، مضيفا أن البنك الوطني يفتخر بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي بهدف دعم أنشطة الموسم الرياضي 2021-2022.

وقال أيضا: «نفتخر بأن نكون جزءاً رئيساً وأساسياً من دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الأولى والتي ستتضمن مشاركة رجال وسيدات بمختلف الألعاب الرياضية»، مشيرا إلى ان بنك الكويت الوطني يؤمن بأهمية الرياضة والتشجيع على نمط حياة أكثر صحة لأفراد المجتمع. وتمنى الملا التوفيق والنجاح لفريق العمل في الاتحاد، وقال: «نحن معهم في تحقيق رسالتهم ورؤيتهم وهذا واجبنا في البنك الوطني». وكانت قرعة منافسات كرة القدم على الملاعب العشبية أوقعت فرق قوة الإطفاء العام، وكلية الكويت التقنية، وكلية القانون، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية الجونكوين وكلية التكنولوجيا والطيران، والجامعة الاميركية، وضمت المجموعة الثالثة جامعة الكويت والجامعة الاسترالية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.

وفي قرعة كرة الصالات رجال جاء في المجموعة الاولى الجامعة الأسترالية، كلية الكويت للعلوم، كلية الكويت التقنية، الجامعة الاميركية، اكاديمية سعد العبدالله، بينما حل في الثانية كل من جامعة الكويت، كلية القانون، كلية الجونكوين، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الخليج.

فيما سيقام دوري كرة الصالات للسيدات بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 فرق هي جامعة الكويت، الجامعة الأميركية، الجامعة الأسترالية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الخليج. ووضعت قرعة دوري الكرة الطائرة للرجال الجامعة الاميركية واكاديمية سعد العبد الله والجامعة الأسترالية وجامعة الخليج في المجموعة الاولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، جامعة الكويت، كلية الكويت التقنية وكلية الجونكوين. في حين تقام منافسات الكرة الطائرة للسيدات بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 7 فرق هي جامعات الكويت، الخليج، الأسترالية، الأميركية، بوكسهيل، كلية الكويت التقنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كما ستقام منافسات كرة السلة للسيدات وفق النظام نفسه بمشاركة 5 فرق هي جامعات الكويت، الأسترالية، الخليج، الأميركية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

