السالمية إلى نصف النهائي

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حجز السالمية بطاقته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد بعد فوزه على النصر 2 – 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد محمد الحمد ضمن الدور ربع النهائي. وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر لاعبه محمد دحام الذي ترجم تمريرة متقنة من زميله النيجيري دينيس سسيسوجو في الشباك في الدقيقة 30، فيما أدرك المدافع البرازيلي أليكس ليما التعادل من كرة ثابتة من مشارف المنطقة في الدقيقة 47 وحسم مواطنه المهاجم باتريك فابيانو الموقف في الدقيقة 83 عندما سجل الفوز من رأسية متقنة بعد متابعته كرة ثابتة نفذها فواز عايض من الجهة اليمنى.وكان الفحيحيل بلغ الدور نصف النهائي الذي يقام يوم 27 فبراير على حساب خيطان بالفوز عليه بركلات الترجيح 6 – 5 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ستاد عبدالله الخليفة بالتعادل السلبي.

من جانب آخر، عبر مدرب السالمية محمد إبراهيم عن سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي، وقال في تصريحات إعلامية عقب الفوز على النصر إن المواجهة كانت صعبة على الفريقين اللذين «قدما مباراة كبيرة»، مضيفا ان السماوي أهدر فرصا كثيرة أمام مرمى النصر، ولكنه في النهاية حقق المطلوب، مؤكداً أن «القادم سيكون أفضل لفريقه». من ناحيته، ذكر مدرب النصر محمد المشعان أن فريقه كان يأمل في الوصول بعيداً في هذه المسابقة، قبل أن يتوقف مشواره عند الدور ربع النهائي. وقال إن النصر قدم أداء ممتازاً في الشوط الأول، وجيداً في الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إيقاف خطورة السالمية في الكرات الثابتة. وتابع أن هدف فريقه المقبل البقاء في الدوري الممتاز والوصول إلى أبعد نقطة في بطولتي كأس الأمير وكأس الاتحاد.

