الكويت والقادسية في «السلة»

محلية

تتهيأ الفرصة اليوم امام الكويت لمواصلة أفضليته على القادسية عندما يلتقيه في 05:30 مساء ضمن منافسات القسم الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما يلعب اليوم أيضاً برقان مع القرين في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما أجلت لجنة المسابقات مواجهة الجهراء مع كاظمة المقررة اليوم الى الثالث من مارس المقبل بسبب مشاركة محترف الجهراء التونسي صالح الماجري مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم. ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة لكليهما، يليهما الجهراء برصيد 19 نقطة، ثم القادسية 18 نقطة، ثم برقان والقرين بـ 15 نقطة لكل منهما. وكانت فرق الكويت وكاظمة والجهراء حسمت تأهلهما الى المربع الذهبي فيما بات الصراع بين القرين وبرقان على تفادي الهبوط. في المباراة الاولى يبدو الكويت على موعد مع نقطتي الفوز نظراً الى المستويات التي قدمها الفريقين منذ انطلاق الموسم حتى الان. وفاز الأبيض دون صعوبة على القادسية في القسمين السابق وهو يأمل في تكرار انتصاره اليوم، في المقابل يقدم القادسية مستوى متذبذب على الرغم من تغييره المدرب والمحترفين. ويظهر الأصفر بعيداً عن مستواه المأمول وهو حجز بطاقة المربع الذهبي بصعوبة بالغة ما يشير إلى عدم قدرته على المنافسة الجدية على اللقب.

وفي المباراة الثانية، التي تجمع برقان والقرين يبدو الصراع على أشده بين الفريقين لتفادي الهبوط اذ سيكون الخاسر في المباراة اقرب للهبوط الى دوري المظاليم وستحدد الجولة الاخيرة في السادس من مارس المقبل الهابط بشكل رسمي.

ويمتلك الفريقين مقومات الفوز اذ بالرغم من فوز برقان على القرين في القسم الاول والثاني إلا ان فوزه لم يكن بالسهل اذ اتسمت مباراتهما بالاثارة حتى النهاية.

