كاظمة إلى ربع نهائي «الطائرة العربية»

محلية

تأهل كاظمة إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة حالياً في تونس بفوزه أمس على الأولمبي الجزائري 3- 0. ورفع البرتقالي رصيده الى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي التونسي متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما ظل رصيد الفريق الجزائري خالياً من النقاط. وكان الكويت فقد الأمل في المنافسة على لقب البطولة بعد خسارته أمام الكامل والوافي العماني 0-3 أول من امس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبقى رصيد الأبيض بهذه الهزيمة على 5 نقاط، فيما يتصدر الريان القطري الترتيب بـ 9 نقاط وبفارق الأشواط عن النادي العماني، ويأتي أهلي طرابلس بالمركز الرابع بنقطة واحدة، وأخيراً الصداقة الفلسطيني دون رصيد من النقاط. وضمن فريقا الريان والكامل والوافي بلوغهما الدور النهائي، فيما سيلعب الكويت في أدوار الترضية. ولم يقدم الكويت العرض المأمول منه في اللقاء وهو تأثر بصورة كبيرة بغياب معد الفريق عبدالله بوفتين بسبب الاصابة في اللقاء الماضي، كما تعرض بديله عذبي العنزي إلى الاصابة أيضا في اللقاء ليشارك المعد الثالث فيصل العجمي. ولم يجد الفريق العماني صعوبة في انهاء الشوط الاول لصالحه 25-11، وحاول الكويت العودة في الشوط الثاني وقدم مستوى جديدا من خلال تميز محترفيه الكوبي رونالد سبيدا والإيراني أمير فرهادي لكن الكامل والوافي انهى الشوط لمصلحته 25-21، وأستمر تفوق النادي العماني في الشوط الثالث الذي انهاه 25-18 محققاً انتصارا مستحقا منحه بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

