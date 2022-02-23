هدف أم فاول؟

محلية

واقعة كروية قانونية حدثت في الدقائق الأخيرة من مباراة الدربي الكويتي بين العربي والقادسية بقيادة حكم كويتي.. فحدث «لغط» ونقاش عصبي بين مؤيدي كل نادٍ في مدى صحة الهدف من عدمه؟ وهنا يجب أن نوضح بعض الامور المهمة في مثل هذه الوقائع الفنية والقانونية لان المشكلة تبدأ فنياً وتنتهي قانونياً.. اي ان الحدث يحدث ومن ثم يأتي القرار القانوني لهذا الحدث.. طبعاً ذكرت في الكثير من المقالات الفنية لمثل هذه الاحداث بأن حكم اي لعبة رياضية يعتبر من اسرع القضاة في العالم.. فعليه ان يأخذ قراره في اجزاء من الثانية وليس بعد المداولة او الاستشارة (قبل اعتماد تقنية الفار).

فقد شاهدنا الكثير من القرارات التحكيمية في مجال كرة القدم العالمية والقارية والمحلية يكون فيها اجحاف كبير بحق بعض الفرق او اللاعبين بناء على ما شاهده الحكم او حسب تقديره للواقعة التي قد يكون قريبا منها او بعيدا.. فكان الحكام يقيمون من قبل لجان التقييم الفنية على مدى دقة وصواب قراراتهم... ولكن عندما تم تطبيق تقنية الفار في كأس العالم 2018 بروسيا بدأت المشاكل تظهر اكثر من قبل في مدى فائدة تقنية الفار في حفز اللاعبين واعطائهم حقهم من التقييم الفني لاي حدث خلال المباراة وشاهدنا اكثر من مدرب يتذمر من قرارات الحكم حتى ولو شاهد الفيديو بأن ما حدث صحيحا لتغطية فشله او اخفاقه في اداء اللاعبين داخل الملعب ومحاولته بأن يفضح الفار ومن يديره من داخل الغرفة وخارجها.. الخ.

اذا جاء الفار بمشاكله الكثيرة في اكثر من موقف قانوني بالملعب وان كان الاحتكام النهائي يكون لقاضي المباراة الاساسي (حكم الملعب) ومدى قناعته بما يشاهده في التلفاز الذي قد يكون قد غطى الحدث من جميع الزوايا او كانت تغطيته للزوايا ضعيفة كما حدث في مباراة العربي والقادسية الاخيرة فالكاميرات لم تكن موزعة بطريقة فنية جيدة لكي يأخذ من هو جالس بغرفة الفار القرار المناسب للحكم فاستدعوه لاخذ رأيه واخذ القرار المناسب.. وهو آخر شيء ممكن للحكم ان يفعله حسب تقديره للعبة من بدايتها الى نهايتها.. فنعم هناك شك في هذا الحدث وهناك تساؤلات يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مثل: هل وقع لاعب العربي على الارض بنفسه او من خلال دفع غير متعمد من مهاجم القادسية..؟ هل لو لم يقع لاعب العربي كان بإمكانه القفز لتشتيت الكرة قبل ان يسجل لاعب القادسية الهدف.. الخ من الاسئلة الكثيرة التي يجب على الحكم اخذ القرار النهائي... فمن كانوا بالغرفة لم يستطيعوا حسم الامر له فاستدعوه لكي يشاركهم القرار ولكن بعد متابعة خاصة له من مخرج النقل التلفزيوني الذي برأيي لم يستطع ان يساعد الحكام بالغرفة والملعب لاخذ القرار الجماعي الامر الذي احتكم فيه حكم المباراة لتقديره للموقف الفني والقانوني لهذا الهدف..

اذا فما زلت اقول بأن الحكم يعتبر هو القاضي الاسرع بالعالم لاخذ قراره بالحكم النهائي لاي حدث كروي.. أما ما يتداوله البعض في شاشات التحليل والمناقشات الرياضية في انصاف الليالي في الكويت وخارجها اقول لهم «لا يمكنكم ان تكونوا حكاماً ومدربين ومسؤولين ولاعبين في نفس الوقت.. فالحكام الاكفاء واصحاب الخبرة «اصحاب الشارة الدولية والشعر الابيض هم من يجب الاستئناس برأيهم فقط».. والله من وراء القصد.