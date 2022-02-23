الأصفر ضم البحريني يعقوب

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تعاقد القادسية مع لاعب الكرة الطائرة في نادي دار كليب البحريني محمد يعقوب ليدعم صفوف الفريق خلال البطولة الخليجية الـ 36 التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل. ويعتبر يعقوب من اللاعبين المميزين في المنتخب البحريني وهو سيكل اضافة مهمة للأصفر خلال البطولة. ويغادر القادسية اليوم إلى معسكره التدريبي الذي سيقيمه في البحرين اعتبارا من اليوم وسيخوض خلاله عددا من المباريات الودية قبل المشاركة في البطولة. ويسعى الأصفر الذي يقوده المدرب البحريني رضا علي إلى المنافسة الجدية على المراكز الأولى في البطولة.

