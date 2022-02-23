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الأصفر ضم البحريني يعقوب

زيد خلف
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الأربعاء 23 فبراير 2022

تعاقد القادسية مع لاعب الكرة الطائرة في نادي دار كليب البحريني محمد يعقوب ليدعم صفوف الفريق خلال البطولة الخليجية الـ 36 التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل. ويعتبر يعقوب من اللاعبين المميزين في المنتخب البحريني وهو سيكل اضافة مهمة للأصفر خلال البطولة. ويغادر القادسية اليوم إلى معسكره التدريبي الذي سيقيمه في البحرين اعتبارا من اليوم وسيخوض خلاله عددا من المباريات الودية قبل المشاركة في البطولة. ويسعى الأصفر الذي يقوده المدرب البحريني رضا علي إلى المنافسة الجدية على المراكز الأولى في البطولة.


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