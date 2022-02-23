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برقان «ذهبي» في «الطائرة»

زيد خلف
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الأربعاء 23 فبراير 2022

حقق برقان انجازا غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة في أول مشاركة له في البطولة بعد تغلبه على العربي 3-2 أول من أمس. وحقق برقان خمسة انتصارات مقابل 6 هزائم في البطولة ليحتل المركز الرابع خلف الكويت المتصدر والقادسية الثاني وكاظمة الثالث ويضمن بذلك بلوغ المربع الذهبي. ودخل برقان لقاءه مع العربي بتركيز كبير نظراً لأن انتصاره سيصعد به مع الأربعة الكبار بينما ستدخله الخسارة في حسبة معقدة مع العربي والجهراء. وانهى برقان الشوطين الاول والثاني لصالحه 25-14 و25-21 قبل أن يعود العربي إلى أجواء اللقاء ويفوز في الشوطين التاليين 25-22، و25-23. ولجأ الفريقان إلى شوط فاصل حسمه برقان لصالحه بفضل قتالية لاعبيه 16-14 محققاً انجازا تاريخيا في مشواره في البطولة.


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