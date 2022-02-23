هدى عبدالعزيز: إعاقتي مفتاح للتميز في عالم المال والأعمال

النهار Plus

حلمها قهر المستحيل. ثلاث كلمات يمكن أن تلخص- ولو قليلًا- مسيرة هدى عبد العزيز، المرأة المصرية التي لم تقف كثيرًا أمام معاناتها، بعدما أصيبت بالشلل على خلفية إعطائها تطعيم خطأ، فما كان منها إلا أن تقرر تحدي إعاقتها، ليس هذا فحسب، لكن ظروف الحياة القاسية التي كانت تواجهها الأسرة البسيطة كانت دافعًا لها للإصرار على تحقيق حلمها. هدى كان بإمكانها الاستسلام لـإعاقتها والانكسار أمام نظرات الشفقة التي كانت تطاردها في كل مكان تذهب إليه، لكنها واجهت الجميع، الظروف القاسية، والأوضاع الصعبة، لتصبح في غضون سنوات، رئيس مجلس إدارة واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في التوريدات الكهربائية، إلى جانب حصولها على عضوية المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، التابع للغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، هذا فضلا عن عضوية فرع المجلس القومي للمرأة. البزنس لم يكن المجال الوحيد الذي استطاعت هدى إثبات نفسها فيها، لكنها وبمنطق من سمع ليس مثل من رأى، كانت صاحبة فكرة إنشاء أول نادٍ لذوى الإعاقة بالإسكندرية، والذي تحاول من خلالها تقديم المساعدات والدعم المعنوي اللازم لـذوي القدرات الخاصة.. وعن تفاصيل هذه الفكرة، ورحلتها في عالم المال والأعمال وأمور أخرى كان الحوار التالي:



? بداية.. حدثينا عن خطواتك الأولى في عالم الأعمال وتفاصيل قصة كفاحك لإثبات نفسك وتحقيق حلمك؟

? يمكنني القول أن رحلة كفاحي بدأت منذ الصغر حينما اكتشفت اننى طفلة من ذوات الإعاقة الحركية بالقدم اليسرى، وذلك بعد حصولي على تطعيم غير صالح لمرض شلل الأطفال، فكنت أرى نظرات السخرية وأحيانا عبارات التعاطف والشفقة من الذين حولي بل والمعاناة الشديدة خلال ذهابي إلى المدرسة والتي كانت بعيدة جدا عن نطاق سكنى، فكانت والدتي تحملني فوق كتفيها، ومع تنوع كل وسيلة كانت تختلف المعاناة، وحاول والدي تخفيف هذه المعاناة حيث عمل على تصنيع جهاز حركي لقدمي لمساعدتي على الحركة ولو بالقليل وتعايشت مع الإعاقة وانشغلت بعد ذلك بحياتي الأسرية.

أما رحلة كفاحي في الحياة العملية فبدأت منذ أكثر من 25 عاما عندما حين قررت إنشاء شركة صغيرة متخصصة في مجال التوريدات الكهربائية في عام 2004م واقتحمت سوق العمل والتجارة بكل حماس وأمل وقوة رغم العقبات التي واجهتها من ثقافة المجتمع.



? ما الأسباب التي دفعتك للتخصص في التوريدات الكهربائية؟

? تخصصت في تجارة الأدوات الالكترونية المتخصصة في مجال السينسور وعدادت الحرارة الكهربائية وأجهزة القياس وما إلى ذلك، واستيرادها من الخارج وفتحت سوقاً كبيراً لهذا المنتج بمصر وتنامت هذه التجارة وأصبحت أول سيدة أعمال من ذوي القدرات الخاصة، كما أصبحت الشركة من ضمن ثلاثة موزعين معتمدين على مستوى الجمهورية.



? ماذا عن تفاصيل حصولك على عضوية المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية؟

? حصلت على عضوية المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية باعتباري أول سيدة أعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل في مجال مختلف، وذلك خلال تكريمي من وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015م وشرفت بهذه العضوية، ووقعنا بروتوكولات تعاون مع بعض شركات الأعمال والجامعات بهدف عمل دورات تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات عن متطلبات سوق العمل وكيف يصبحن رائدات وسيدات أعمال ناجحين وكيفية القيام بمشروع ما، وحاليا أشارك وأنظم حملات توعوية بمختلف المجالات سواء صحية أو نفسية أو اقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة السيدات على القيام بمشروع بالمنزل من خلال تعليم بعض الحرف والأشغال اليدوية والتوعية أيضا بقضايا ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من خلال متخصصين، وذلك باعتباري عضو فرع المجلس القومي للمرأة عن مقعد المرأة ذات القدرات الخاصة بالإسكندرية.



? كيف طرأت على عقلك فكرة إنشاء أول نادٍ لذوي الإعاقة، وما الأهداف التي كنتِ ترغبين في تحقيقها من وراء تنفيذ الفكرة؟

? من خلال عملي التطوعي في الحملات التوعوية أدركت أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحتاجون إلى توعية فقط، لكنهم في حاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة، لذلك فكرت في تأسيس أول نادٍ لذوي الإعاقة ليونز جاردينيا بالإسكندرية، وخصصت كل نشاطه لرعاية ذوي الإعاقة، وبدأت أولى فعالياته في رمضان الماضي بعد حصول النادي على الإشهار الدولي وجارٍ استكمال بقية الإجراءات للحصول على الإشهار المحلي من وزارة التضامن الاجتماعي، وهدفي الأساسي من إنشائه خدمة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية أو ذهنية، وحاليا أترأس لجنة الإعاقة بنوادي الليونز على مستوى جمهورية مصر العربية.



? هل واجهتك أي صعوبات في العمل؟

? بالطبع واجهتني صعوبات خصوصا تقبل فكرة التعامل مع شخصية لها ظروف خاصة (ذوي إعاقة) إضافة إلى ذلك أنى امرأة، فكان هناك تحدٍ كبير في تقبل فكرة عملي في هذا المجال حتى من المجتمع الداخلي (الأسري) والمجتمع الخارجي وتحديدا في عام2004، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك الوعي الكافي في المجتمع بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم دور وشركاء في التنمية ومن الممكن أن يكونوا أشخاص قادرين فاعلين في المجتمع.



? إلى أي مدى تأثرت حياتك الأسرية بعملك؟

? بالعكس لدي ثلاثة أبناء اثنان منهم تخرجا من كليات القمة والثالثة في ثانوي حاليا فهم كانوا خير معين لي فلم يسببوا أي متاعب في الحياة خاصة بعد أن صاروا شبابا فابني الدكتور عمر هو ذراعي اليمنى في إدارة الشركة الآن، ووالدتي ربنا يعطيها الصحة والعافية.



? مقارنة بهذه الفترة..هل ترين تغييراً في نظرة المجتمع للأشخاص ذوى الإعاقة حاليا؟

? نعم.. تغيرت كثيرا جدا فالأشخاص ذوي الإعاقة لم يحظوا باهتمام من قبل مثل ما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يحرص بشكل دائما على مشاركتهم في جميع المؤتمرات والمحافل ليؤكد لجميع فئات المجتمع بضرورة وأهمية تقبلهم والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.



? ما أكثر المواقف المؤثرة في حياتك؟

? من المواقف المؤثرة في حياتي والتي لن أنساها أبدًا، حينما ذهبت إلى الميناء لتخليص إجراءات خروج البضاعة من الجمرك وكنت حاملاً في ابنتي الصغرى وقتها فوجدت إحدى الموظفات بقولها لي (أنصحك تقعدي في البيت)، وعندما سألتها عن السبب قالت لي: الناس التي عاجزة مثلك المفروض تقعد في البيت ولا تتحرك، فأصابتني الدهشة والصمت لدقائق بكلماتها التي كانت أشبه بالسكين في صدري وأحبطتني بشدة ولكنى انتظرت حتى تم الانتهاء من الإجراءات وقلت لها: على فكرة أنا لست عاجزة وهذه شركتي وجئت لاستكمال إجراءات خروج البضاعة من الجمرك بنفسي وأنا زوجة وأم لثلاثة أبناء ولا اجلس على مكتب مثل حضرتك، فما كان منها إلا أن قالت لي: لا أقصد شيئا من كلامي سوى أني خائفة عليكِ، فقلت لها: إذا كنتِ ترغبين في مساعدتي، ساعديني في سرعة الانتهاء من الإجراءات الروتينية فقط.



? ماذا عن أبرز التكريمات التي حصلتِ عليها خلال مسيرتك؟

? حصلت على كثير من التكريمات، ولعل أبرزها تكريمى في اليوم العالمي للمرأة عام 2015م من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، باعتباري أول سيدة أعمال من ذوي القدرات الخاصة، كما حصلت على تكريم من محافظ الإسكندرية سابقا الدكتور عبد العزيز قنصوه في اليوم العالمي للإعاقة في عام 2018 كنموذج مشرف للمحافظة.



? هل هناك أحلام تطمحين إلى تحقيقها مستقبلًا؟

? أحلم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوم المرأة المصرية 2022، لأنه أول رئيس في مصر يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وأحدث طفرة كبيرة في أوضاعنا ما أدى إلى تغيير نظرة المجتمع لنا وقضى على مقولة المعاقة ممكن تعمل إيه.

