«Skype».. ميزة مهمة للحالات الطارئة

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أعلن القائمون على تطبيق «Skype» أن «التطبيق سيحصل على ميزة مهمة يمكن الاعتماد عليها في الحالات الطارئة».

وتبعًا للمعلومات، فإن «مستخدمي تطبيق «Skype» في ?الولايات المتحدة?، سيكون بإمكانهم استعمال التطبيق لإجراء مكالمات الطوارئ والاتصال بالرقم 911 من حواسبهم مباشرةً، وستكون الميزة الجديدة قادرة على تحديد موقع صاحب الاتصال وإرسال خدمات الإنقاذ له».

وأشار القائمون على «Skype»، إلى أنّ «الميزة الجديدة تعمل أيضًا في ?أستراليا? و?بريطانيا? و?الدنمارك? و?فنلندا?، ويمكن الاعتماد عليها في حال توقف الشبكات الخلوية أو شبكات الهاتف الأرضية عن العمل، لكن الحاسب متصل بشبكة إنترنت».

ونوّه خبراء التقنية، إلى أنّ «ميزة Skype الجديدة تختلف من حيث آليّة العمل عن مكالمات الطوارئ التي يجريها النّاس عادةً عبر الهواتف، لذا ينصح أن تستعمل فقط في البلد الأساسيّ المسجل في حساب المستخدم على التطبيق».

ويرى بعض المتخصصين أنّ «الميزة المذكورة من المحتمل أن تتعرّض لخلل في العمل بسبب انقطاع خدمات الإنترنت، أو بسبب خلل تقني في التطبيق، لذا ينصح الاعتماد بشكل رئيس على الاتصالات الهاتفيّة التقليدية في حال تعرّض الشخص لطارئ ما وحاجته لطلب النجدة».