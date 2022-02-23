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الكويت.. منارة الطيور المهاجرة


اعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان الصيد الجائر للطيور المهاجرة والاعتداء على موائلها وتهديد مساراتها يؤثر بالسلب على واحد من أبرز مكونات الحياة الفطرية ويمثل إخلالاً بالتوازن البيئي في البلاد، داعية الى الحزم في تطبيق قانون منع الصيد ومعاقبة مخالفيه.

ورصد محمد شاه رئيس فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية اثناء تجوله في محمية صباح الأحمد الطبيعية انثى طائر الوقواق الشائع اثناء استراحتها في المحمية من العناء والمجهود الذي تبذله في رحلة هجرتها الربيعية والعودة الى مواطنها في الشمال، مؤكدا ان الكويت واحدة من اهم ابرز مسارات الطيور المهاجرة في العالم.


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