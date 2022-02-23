دور النقابات الغائب

الاخيرة

في الكويت عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية التي يفوق عددها كنسبة وتناسب عدد مثيلاتها في دول العالم، تلك المؤسسات لو صلحت لصلح حال البلد في قطاعيه العام والخاص ولو خربت وترهلت فسيسوء بالتبعية حال البلد.

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يفترض بالحكومة أن تختار الأفضل لإدارة تلك المرافق وأن تحاسب من يتم تعيينهم على الأداء والأرقام والتحول من الخسائر إلى الأرباح إلا أن تجربة ما بعد الاستقلال حتى يومنا هذا هو حقيقة أن التعيينات لا تتم في الأغلب على الكفاءة والأمانة ولا تتلوها محاسبة فاعلة تقيل المسيء وتثبِّت المجد فما يحدث هو العكس تماماً.

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في معظم تلك المرافق هناك نقابات للعاملين مترهلة ولا تعرف حقيقة دورها يصل أغلب قياداتها بالانتماء لا الكفاءة ولو تغير دور النقابات من الاكتفاء بالمطالبة بعلاوة 10 دنانير إلى دور أهم به مصلحة للعاملين وللبلد عبر اختيار الأكفاء الأمناء ثم التواصل مع الدولة لإظهار خطأ التعيينات ومعها خطأ الممارسات فقد سُرقت ودُمِّرت المؤسسات تحت سمع وبصر النقابات.

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آخر محطة:

في كثير من الأحيان تكتفي بعض قيادات النقابات بحصد المكاسب الذاتية في عملها ثمناً للسكوت عن التجاوزات والأخطاء الكبرى للإدارات.