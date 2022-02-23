وزير التجارة: لا مساس بالدعم الحكومي نهائياً

مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان إن عجز الموازنة الكويتية للعام 2021-2022 تراجع 67 % إلى 3 مليارات دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط ، وفق «سكاي نيوز عربية».

وفيما يتصل بالدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات في الكويت، قال الشريعان إنه «لن يكون هناك مساس بالدعم الحكومي نهائيا». وأشار الشريعان إلى قرارات مرتقبة حول طرح قسائم الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال شهرين في الكويت.

واعتبر الشريعان أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف «يشعل المضاربات»، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها “مبالغ بها، وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية».

وأعرب الوزير الكويتي عن اعتقاده بأن السعر المناسب للنفط بالنسبة للمستهلك والمنتج يتراوح بين 65 و80 دولارا. وأوضح أن سعر برميل النفط، وفق تقديرات موازنة الكويت، يتراوح بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل.

وأضاف فهد الشريعان أن موازنة الكويت خصصت 2.6 مليار دينار لدعم قطاع الإسكان، كما حققت تخفيضات كبيرة في مصاريف البنود الاستثنائية وغير الأساسية.

وفي السياق ذاته ، قفزت أسعار النفط، مع تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وهو ما يضاف إلى مخاوف الإمدادات التي تبقي أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي جلسة التداول عند 95.39 دولار للبرميل، مرتفعة 1.85 دولار، أو 1.98 بالمئة. وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 96.28 دولار.

كما قفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.79 دولار، أو 3.06 بالمئة، إلى 93.83 دولار. والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة يوم الرؤساء.

وقال متعاملون إن أسعار النفط واصلت مسيرتها الصعودية مع تبدد التفاؤل بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين الأميركي» فلاديمير بوتن، في حين أن مجموعة أوبك+ ما زالت تجد صعوبة في تحقيق الزيادات الإنتاجية المستهدفة.

ومما يحد من مكاسب الأسعار احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

