«الاقتصادية» أشادت بسحب سكراب «أمغرة»

مال وأعمال

قالت الجمعية الاقتصادية إن النفط لا يمثل المورد الوحيد الذي تنعم منه الكويت ولكن بالنظر إلى إيرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية وأملاك الدولة فإن هذا المورد شحيح وغير موجود. حيث تشيد الجمعية بقرار وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بسحب سكراب أمغرة بالكامل وإعادته إلى أملاك الدولة، تنفيذا لحكم محكمة التمييز، بدون مماطلة أو تأخير كما يفعل كثير من المسؤولين.

وقالت الجمعية انه أصبح واضحاً بأن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب أسعار النفط. وبهذا نشجع أن يتبع جميع الوزراء حذو الوزير فهد الشريعان بتنفيذ الأحكام النهائية وعدم وضع العراقيل لها وتأخيرها لمصلحة بعض المتنفذين.

ونكرر مطالباتنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية على الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحث وزير التجارة والصناعة أن هذه الفئة المهمة هي ذات الحاجة الملحة لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، حيث إن هذه الفئة بحاجة لأن يفتح لها المجال والأفق في الصناعة والزراعة والنقل وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه إلى الأعمال الحرة وتهيئة رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام.

وأضافت أن المتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ بأن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري بدءاً في التأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود ثم التذبذب وصلواً للإفلاس والاغلاق، ومن المهم هنا أن نذكر بأننا لا نطالب الدولة في ضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها بل أننا نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة لكي تصبح مشاريع أكبر يبنى من خلالها الاقتصاد الجديد أياً كانت ملامحه.

فلذلك تحتاج الحكومة إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى وتضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها. فلذلك يحتاج القطاع الخاص بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22 % من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة.

لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله.

