الشريعان: «المحاسبين» رائدة في النظام الاقتصادي

مال وأعمال

التقى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، بحضور رئيسها الفخري يوسف العثمان، حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان جمعية المحاسبين من جمعيات النفع العام الرائدة في النظام الاقتصادي.

وأكد أن الجمعية تعد صمام أمان للنظام الاقتصادي بشكل عام ، موضحاً الأهمية الكبيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة في استقرار المجتمع اقتصادياً ومالياً.

وبدوره ، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ أن جمعية المحاسبين والمراجعين تمثل قيمة مضافة للاقتصاد لما تسهم به في تطوير أداء المهنة ومزاوليها ، مستدركاً أن تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة يمثل أهمية وضرورة ملحة لتوجيه المهنة إلى مزيد من التطور، مستدركاً أن إنشاء الهيئة سيخفف كثيراً من الأعباء والمهام على جهات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة ، كونها ستتولى تأهيل كوادر وطنية من المحاسبين حديثي التخرج ، بالإضافة إلى تنظيم المهنة بشكل عام. وأشار إلى أن التفكير في تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة يأتي في ظل قيام دول خليجية مجاورة بتأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة انعكست إيجاباً على أداءها الاقتصادي وتطور دور المهنة ومزاوليها. وأوضح الطبيخ أن الهيئة لن تكلف ميزانية الدولة أية أعباء مالية ، كونها ستمول نفسها ذاتياً من خلال الرسوم الرمزية التي ستتقاضاها من الشركات مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها لهم. واستدرك الطبيخ أن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات للوزير من بينها ، تسليط الضوء على الثغرات القانونية في تنظيم الأسواق غير المنظمة وكيفية معالجتها ، وتطوير بعض القوانين الاقتصادية والتجارية والمهنية التي تحقق أهداف الوزارة ، بالإضافة إلى اقتراح الجمعية استعدادها القيام بتدريب وتأهيل موظفي وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة للوزارة في مجال المحاسبة.

وقال إن الجمعية أبدت استعدادها لتدريب كوادر الوزارة في مختلف الإدارات لما تمتلكه من خبرات كبيرة في قطاع التدريب والتأهيل.

