«كامكو إنفست» نفّذت 22 صفقة خلال 2021

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن نجاح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة وتنفيذ 22 صفقة في عام 2021 بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار في قطاعات الأعمال الثلاثة والتي تشمل أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وقد تميز عام 2021، بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في الدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب أنشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.

فقد أبرم فريق أسواق رأس مال الأسهم ست صفقات بلغت قيمتها 801 مليون دولار أميركي منها الاكتتاب الخاص لشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والتي انتهى بإدراجها في بورصة الكويت، إلى جانب التخارج بنجاح من حصة مؤثرة في شركة مدرجة في بورصة الكويت والمملوكة لأحد العملاء، والتي تمثل حوالي 26.2% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت. علاوة على ذلك، قام الفريق بتطوير منصة «اكتتب» للاكتتاب في الإصدارات عبر الإنترنت والتي تم استخدامها بنجاح لإجراء أول اكتتاب خاص في الكويت يعتمد كلياً على الاكتتاب عبر الإنترنت.

كما استكمل فريق الاندماج والاستحواذ مجموعة من الصفقات البارزة خلال العام منها ثلاث صفقات بيع وثلاث صفقات شراء بقيمة إجمالية بلغت 336 مليون دولار أميركي. فقد قام الفريق بدور مستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 60% في شركة في قطاع الصيدلة في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى صفقتي بيع أخريين في الولايات المتحدة الأميركية ومصر. كما قام الفريق بإدارة عملية شراء حصة أقلية من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الكويت وبدور مستشار الاستحواذ الحصري لعمليتي استحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن لصالح مجموعة تأمين كويتية.

أما على صعيد أسواق رأس مال الدين، فقد كان عام 2021 عاما قياسيا آخر بتنفيذ عشر صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليارات دولار منها إدارة تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار. تضمنت الإصدارات ستة إصدارات دين دولية بالدولار وثلاثة إصدارات بالدينار بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليارات دولار ومن الصفقات البارزة خلال عام 2021 كان الدور الريادي في هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازاُ في السوق الكويتي.

قال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية: «كان عام 2021 حافلاً ومتميزاً للاستثمارات المصرفية بمختلف قطاعاتها التي شهدت ارتفاعاً قياسياً سواء بعدد أو قيمة الصفقات المنجزة. نحن فخورون بالسجل الحافل بالإنجازات الذي بنيناه على مدى السنوات الماضية وقدرتنا على المحافظة على مكانتنا كلاعب رئيسي وأساسي في الأسواق المحلية والإقليمية. فمن خلال خبراتنا في شتى القطاعات والقدرات التقنية وتواجدنا الإقليمي والإمكانات التي نتمتع بها في عملية استقطاب رؤوس الأموال، تمكنا من تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية والهيكلة وتنفيذ الصفقات الرئيسية التي تضيف قيمة لكل من العملاء والسوق».

وأضاف: «نتوقع استمرار نشاط الشركات في إصدارات الدين وصفقات أسواق رأس المال خلال هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن ربما بوتيرة أبطأ. وسيكون الدافع وراء هذا النشاط بشكل رئيسي الشركات التي تسعى إلى تمويل توسعها مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة والنظرة الإيجابية لأسواق رأس المال. ومن المتوقع أيضاً أن نشهد عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة مع زيادة الحاجة إلى النمو غير العضوي وتعزيز القدرة التنافسية».

ومع الانتهاء من 22 صفقة في عام 2021، تعزز كامكو إنفست سجلها الحافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار منذ إنشائها في أسواق رأس المال وأسواق الدين والاندماج والاستحواذ. علاوة على ذلك، عزز الدور الذي لعبته كامكو إنفست في صفقات بأسواق اقليمية جديدة من مكانتها كأحد المصارف الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.

