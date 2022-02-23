أزمة أوكرانيا تقود البورصة للتراجع

مال وأعمال

دفعت تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا البورصة ، أمس ، للتراجع ، حيث انخفض مؤشر السوق العام 17.8 نقطة ليبلغ مستوى 7608.89 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.23 في المئة.

وتم تداول 281.9 مليون سهم عبر 14765 صفقة نقدية بقيمة 75 مليون دينار وانخفض مؤشر السوق الرئيس 26.8 نقطة ليبلغ مستوى 6315.58 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 164.7 مليون سهم عبر 7150 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 8269.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 117.2 مليون سهم عبر 7615 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار. وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31.06 نقطة ليبلغ مستوى 6599.20 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.47 في المئة من خلال تداول 134.5 مليون سهم عبر 4723 صفقة نقدية بقيمة 17.8 مليون دينار.

وكانت شركات (فجيرة أ) و(بورتلاند) و(الأنظمة) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(الدولي) و(استثمارات) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الهلال) و(المعدات) و(الرابطة) و(كفيك) الأكثر انخفاضا.