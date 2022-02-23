«زين أعمال» أطلقت خدمة المُراقبة الأمنية الذكية

مال وأعمال

أعلنت زين عن إطلاقها لخدمة المُراقبة الأمنية الذكية (SSaaS) لعُملاء الأعمال، والتي تُقدّم من خلالها مجموعة واسعة من الحلول الذكية التي تتعدّى خدمة مُراقبة ال?يديو لتشمل تحليلات المقاطع والذكاء والخدمة الذاتية والمراقبة المركزية وغيرها عبر سحابة زين الآمنة لمُساعدة الشركات على تحقيق أعلى مستويات الأمان والرؤى الذكية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذه الخدمة الجديدة يأتي ضمن جهودها المُتواصلة لتقديم قائمة مُتجددة من الحلول الآمنة لقطاع الأعمال المحلّي، والتي تخدم الشركات بأحجامها سواءً الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وتُقدّم خدمة المُراقبة الأمنية الذكية (SSaaS) مجموعة من المزايا المتطورة كخدمة مُراقبة ال?يديو التي توفّر إدارة المقاطع المرئية وتسجيلها وعمل تحليلات أساسية للمقاطع وأرشفتها سحابياً، بحيث توظّف هذه الخدمة تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائياً على الوجه ولوحات السيارات والأشياء وإظهار البيانات المُتعلقة بها على الشاشة، بالإضافة إلى عمل تحليل ذكي للسلوك والأعمال والكشف عن الأشياء وتصنيفها وتتبعها.

وتتمتّع الخدمة باتصال آمن وخاص، وهي مُرتبطة بخريطة GIS تفصيلية تعرض موقع التصوير على الخريطة بكل دقّة، كما تحتوي على إدارة موحّدة للحوادث تشمل الرصد الذاتي والتنبيه والتحليلات المتكاملة، بالإضافة إلى مراقبة مركزية توُفّر إمكانية الوصول الفوري إلى اللقطات في الوقت الحالي بجميع الفروع عبر منصّة واحدة بكل سهولة، كما تتميّز بالخدمة الذاتية من خلال بوابة مُتكاملة توفّر للعميل إمكانية التحكّم بكل ما يتعلّق بالخدمة من مكانٍ واحد.

وتُقدّم هذه الخدمة عدّة مزايا فريدة لعملاء زين، والتي تشمل انخفاض رسوم الدفع المُقدّم، حيث إنها مبنية على نظام الدفعات الشهرية، مما يعطي العميل فرصة استثمار موارده في مجالات الأعمال الأخرى، كما تتميز بانخفاض تكاليف الطاقة بحيث توفّر البنية التحتية المُشتركة استخداماً أفضل للأجهزة مع استخدام أكثر كفاءة للطاقة وتكلفةً أقل للكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل من خلال تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والتشغيل، مما يسمح للعميل إعادة توزيع موظفي هذه الإدارة باستخدام البنية التحتية المشتركة لموظفي تكنولوجيا المعلومات التابعين لمزوّد خدمة السحابة وبالتالي انخفاض تكاليف التشغيل.

ومن الناحية التقنية، تتميز خدمة SSaaS باتصالها بالسحابة التي تعتمد على مجموعة من مراكز البيانات التي تحمي وتُشفّر بيانات وأنظمة وتطبيقات العميل، وترتكز الخدمة على بُنية قابلة للتوسعة من وحدات مختلفة تدعم توسيع الطلب في التخزين، وطاقة المعالجة، والذاكرة، والكاميرات حسب احتياج العميل، وهي تتمتع بمرونة عالية وسهولة في التوصيل والتشغيل، وقابلة للتوافق مع مجموعة كبيرة من الأجهزة، والأنظمة الأمنية، والتطبيقات.

كما توفّر زين خدمة تخزين البيانات وإدارتها بشكل آمن والوصول إليها بسهولة، مع مراقبة على مدار 24 ساعة و7 أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنواع الاتصال مع مختلف النطاقات الترددية والسرعات للاختيار من بينها بناءً على احتياجات كل عميل، وقد تعاونت زين مع أكبر شركات تكنولوجيا المراقبة بال?يديو لتقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوّراً لجميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها.

