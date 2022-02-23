اتفاقية شراكة بين «زين» و«UPayments»

مال وأعمال

كشف مدير تطوير الأعمال في شركة «UPayments» لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية طارق البداح عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات المُتنقلة- زين في إطار منصّة «Z-HUB» المُتكاملة التي أطلقتها الشركة اخيرا لخدمة جميع احتياجات الشركات الناشئة في السوق الكويتي.

وأوضح البداح أن شركة «UPayments» ستقوم بخدمة أصحاب تلك المشروعات في مجال المدفوعات الإلكترونية والمواقع الالكترونية وبالتالي تتم المساهمة من قبل الشركة في تسهيل تلك المدفوعات.

ولفت أن الشراكة الاستراتيجية مع زين، تأتي ضمن المبادرات الكثيرة والمتواصلة التي تتبناها الشركة لتعزيز دعم أصحاب الأعمال والمساهمة في تسريع نمو مشاريعهم التجارية، كما تأتي في اطار القيم والأهداف المشتركة للشركة مع منصّة «Z-HUB»، لافتاً أن شراكتنا مع زين حصرية.

وتستهدف تقديم أسعار خاصة ومميزة لعملاء شركة زين فقط، كما أنها تأتي ضمن خطة زين لتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق.

وبين البداح أن الشركة تستهدف تعزيز خدماتها لعملائها في السوق الكويتي من خلال زيادة معدلات ونسب الأمان المتبعة عالمياً والتي مكنت الشركة من الحصول على أفضل معايير الأمان العالمية المتبعة والتي تتوافق بما هو معمول به في الشركات العالمية للدفع الإلكتروني.

وبين البداح أن الشركة بصدد تقديم مزيد من الخدمات المتنوعة لعملائها والتي تستهدف تحقيق أقصى درجات الراحة والسرعة في إجراء عمليات الدفع والتحصيل، مع توافر عامل السرعة والأمان العالية.

ومن جانبها، أشارت محلل تسويق حلول الأعمال في شركة زين الكويت روان الأسد أن رؤية زين دائماً ما تستهدف خدمة كل فئات المجتمع ومن بينها المبادرون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينةً أن التعاون مع شركة يوبيمنتس يستهدف في المقام الأول خدمة تلك الفئة ويعزز في الوقت نفسه ثقة أصحاب الأعمال في تلك الفئة.

وأوضحت أن الشراكة مع يوبيمنتس للمدفوعات الالكترونية يأتي كونها رائدة في هذا المجال، مستدركةً أن تلك الخطوة تعزز المساهمة في هذا المجال ويؤكد في الوقت نفسه المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها زين لجميع الفئات والقطاعات بالمجتمع.

