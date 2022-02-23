746 ألف دولار صافي أرباح «إنوفست» في 2021

مال وأعمال

أعلنت «إنوفست» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ففي الربع الأخير من عام 2021 سجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 2.41 مليون دولار مقارنة مع خسارة وقدرها 182 ألف دولار لنفس الفترة من عام 2020. وعليه، تم تسجيل تحسن ملحوظ في العائد للسهم الواحد والذى بلغ 0.81 سنتا مقارنة مع خسارة للسهم الواحد وقدرها 0.06 سنتا أميركيا لعام 2020 حيث يعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى عكس في المخصصات المرتبطة بـأحد الملفات القانونية الرئيسة التي تمت تسويتها لصالح إنوفست.

أما صافي الخسارة التشغيلية فقد ارتفعت من خسارة قدرها 1.37 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020 إلى خسارة قدرها 1.54 مليون دولار للربع الأخير من عام 2021، أي بزيادة في الخسارة وقدرها 13%. ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية من عقود المقاولات والاستثمارات العقارية.

وأما على صعيد الأداء السنوي فقد حققت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 746 ألف دولار مقارنة مع ربح وقدره 5.03 ملايين دولار لعام 2020، أي بانخفاض وقدره 85%. وعليه، بلغ النصيب الأساسي للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد عن السنة الحالية 0.25 سنتا أميركيا مقارنة مع 1.69 سنتا أميركيا عن عام 2020.

أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم 143.09 مليون دولار للسنة الحالية مقارنة بـ 141.62 مليون دولار بنهاية عام 2020. أما اجمالي الأصول الموحدة فقد شهدت زيادة طفيفة خلال نفس الفترة لتصل إلى 243.48 مليون دولار أميركي مقارنة مع 241.43 مليون دولار أميركي بنهاية عام 2020 لتشكل السيولة النقدية منها ما نسبته 11% لتصل إلى 26.38 مليون دولار أميركي من 23.40 مليون دولار أميركي كما في نهاية عام 2020، إي زيادة بنسبة وقدرها 13%.

وتعليقاً على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة إنوفست م. محمد الشلفان «في ظل مواصلة التحديات التي واجهت العالم بأسره في 2021 وتداعيات وتأثير مرض كورونا على الصعيد الصحي والاقتصادي، واصلت المجموعة التركيز على استثماراتها القائمة وإعادة هيكلتها والسعي لرفع كفاءتها وأداءها وذلك لتوسيع محفظة الأصول المدرة في المجموعة وتحقيقا لمبدأ الاستدامة. والتزاما بتوجه مجلس الإدارة الجديد الذي تم الإشارة إليه اخيرا وتحقيقا لمبدأ الاستدامة، استطاعت المجموعة بناء تحالف استراتيجي مع شركة سمو القابضة في المملكة العربية السعودية حيث مكن هذا التحالف من وضع خارطة طريق واضحة للتخارج من أحد الاستثمارات الرئيسة للمجموعة.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست، ياسر الجار بقوله «يسعدنا أن نرى مواصلة مجموعة انوفست في تحقيق الربحية والمحافظة عليها منذ عام 2016. من حيث دعم والمساهمة في استدامة الإيرادات من المقاولات على مدار الثلاث السنوات القادمة، استطاعت شركة تامكون للمقاولات وهي ذراع المقاولات للمجموعة من الحصول على مناقصات بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون دولار تقريبا.

