«KIB» حصد أكثر من مليون مشاهدة في إعلان «لا وطن مثل الكويت»

مال وأعمال

في إطار برنامجه الاجتماعي الذي أعده للاحتفال مع مجتمعه بحلول الأعياد الوطنية للكويت، والذي جاء إطلاق إعلانه التلفزيوني الجديد: «لا وطن مثل الكويت» كجزء من مبادراته الوطنية، كشف بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً أن عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان قد بلغت أكثر من مليون مشاهدة حتى تاريخه، حيث تضمن العمل الفني أغنية وطنية بصوت الفنان، عبد العزيز لويس، والتي تعبر عن النظرة المستقبلية التي يحملها الشباب الكويتي لبلادهم تحت رؤية أميرها، حفظه الله ورعاه، مع تمسكهم بتراثها الغني وتقاليدها السامية.

وفي هذه المناسبة، قال مدير أول الاتصال الخارجي في KIB، فهد السرحان: «يسرنا كثيراً أن نرى هذا التفاعل من الجمهور الذي انعكس في عدد المشاهدات لعملنا الوطني الجديد، وهو ما يعكس ارتباط الشعب الكويتي الكبير بوطنه وانتمائه إليه، كما يدل على نجاح هذا العمل من الناحية الفنية، من حيث الفكرة والتصوير وغيرها من العناصر الإبداعية التي نجحت في جذب أكبر عدد من المشاهدات».

كما أكد السرحان أن كلمات الأغنية كان لها دور كبير في إنجاحها، فهي تعكس مدى فخر الشباب الكويتي واعتزازهم بوطنهم وبتاريخه العريق، كما تعكس إيمان الشباب وتفاؤله بمستقبل هذا الوطن المشرق، مشيرا إلى تبني KIB لأفكار الشباب العصرية وتطلعاتهم، والاستثمار في مواهبهم الشابة لغد مزدهر وحافل بالتطور.

