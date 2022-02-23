«وربة» و«الساير» وقعا اتفاقية لإطلاق عروض تأجير السيارات

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الساير، لتأجير سيارات تويوتا ولكزس بأسعار تنافسية وخدمات فريدة، وتتيح الاتفاقية للعميل التقدم بطلب استئجار السيارة من خلال أي من صالات العرض المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.

ويسعى بنك وربة من خلال هذه الاتفاقية لتسهيل كل الإجراءات للمتقدمين بطلب تأجير السيارات في الكويت وذلك بأفضل الأسعار، علماً بأن هذا التعاون يشمل كل من تويوتا ولكزس وما يمتلكاه من سيارات عريقة سواء صالون أو دفع رباعي حيث يمكن للعميل استئجارها من خلال برامج التأجير المرنة على فترة سنة أو سنتين.

وفي هذا الصدد قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف في بنك وربة مساعد المزيد إن التعاون مع مجموعة الساير يأتي في إطار سعي البنك للتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات ولتعزيز تواجده في هذا القطاع، ويهدف إلى دعم وتعزيز خدماتنا التي نقدمها لعملاء البنك في قطاع تمويل السيارات من خلال عقود مرابحة السيارات حيث استطاع البنك أن يحتل مركزاً متقدماً في مجال تمويل السيارات.

وتابع قائلاً: «نحن سعداء جدا لتوقيعنا هذه الاتفاقية مع مجموعة الساير فهي تأتي تأكيداً للمركز الريادي لبنك وربة في السوق وذلك في مجال الشراكات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة العملاء، كما أن هذه الشراكة مع مجموعة الساير تنبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين».

وأكد المزيد أن اختيار مجموعة الساير للسيارات باعتبارها من الأسماء الأولى في قطاع توزيع السيارات في الكويت، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة توزيع متميزة من معارض ووكلاء للسيارات في الكويت، ما يتيح لبنك وربة أن يتواجد مع عملائه في جميع محافظات ومناطق الكويت باستمرار.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة الساير بينقت شولتز: «تتميز هذه الاتفاقية بتقديم عروض وأسعار تنافسية على معظم سيارات تويوتا ولكزس، إضافةً إلى عروض وسيارات خاصة لعملاء بنك وربة، موضحاً أن العميل سيتمتع بخدمات التأجير مباشرة مع تويوتا ولكزس، وسيحظى بتغطية VIP شاملة لجميع الخدمات خلال فترة استئجار السيارة».

وأضاف بأن الاتفاقية مع بنك وربة تأتي بلورة لايجاد سوق مميز في مجال تأجير السيارات، بالإضافة إلى تسهيل كل الخدمات للعميل المستأجر، مشيراً إلى أن بداية هذه الشراكة ستكون تأجير سيارات من نوع لكزس وتويوتا.

