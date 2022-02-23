«بيتك» يكافئ الفائزين في السحب الرابع لـ «بطاقتك بداية رحلتك»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء الفائزين بسيارة لاندروفر ديفندر و50 ألف ميل لـ50 عميلاً ضمن السحب الرابع من حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات.

والفائز بسيارة لاندروفر ديفندر هو: نادر سعود فالح النامي، أما عن أسماء الـ50 عميلا الفائزين بـ50 ألف ميل لكل منهم، فقد أعلن «بيتك» اسماءهم عبر حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي KFHGroup.

وعلى هامش السحب الذي أقيم في معرض KFH Auto بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»- طلال العربيد: «أبارك للعملاء الفائزين بالسحب الرابع من الحملة التي أتاحت فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع». وأشار الى ان الحملات التي يطلقها «بيتك» متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل. ولفت الى ان عمليات الشراء التي أهلت العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يحصل العميل مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك، على فرصة لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك على 10 فرص للدخول بالسحب. وأوضح العربيد ان جوائز سحوبات الحملة توزعت كالتالي:

? سحب على اميال نادي الواحه بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزاً شهريا)، سيحصل كل فائز على 50,000 ميل من نادي الواحة.

? سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).

وذكر ان ربط الجوائز بامكانية الاستخدام داخل الكويت أو خارجها يسهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ«بيتك» ولشركائه، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساس لـ«بيتك» تجاه عملائه. وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ«بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بانواعها المختلفة، مؤكدا الحرص على تعزيز مزايا الأمان والراحة والمكافآت المجزية وسهولة الوصول التي يطمح لها العملاء من بطاقات «بيتك».

برنامج حافل «KFH EXIT»

على صعيد آخر، نفّذ «بيتك» برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات للعملاء والمجتمع ضمن حملة «بطاقتك بداية رحلتك»، بالاضافة الى مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة ضمن الاهتمام بالعملاء والحرص على تلبية تطلعاتهم.

ونظم «بيتك» فعاليّة (KFH EXIT) في منطقة بنيدر على هامش حملة «بطاقتك بداية رحلتك» والتي لاقت نجاحاً لافتاً وسط حضور كبير. وشهدت الفعالية التي تضمنت مسابقات وهدايا قيّمة، مشاركة أكثر من 10 مشاريع كويتية مثل المطاعم والمقاهي.

