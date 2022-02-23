الرئيس الجزائري وصل إلى البلاد في زيارة رسمية

وطن النهار

وصل إلى البلاد عصر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس الجزائري من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.

ويرافق الرئيس الجزائري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة ووزير العدل وحافظ الاختام عبدالرشيد طبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

