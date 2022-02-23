«الخارجية»: التحقيق في حادثة سفارتنا في القاهرة

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في مملكة بلجيكا الصديقة صوفي ويلمز وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت أول من أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تربط بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانب اخر، أعلنت وزارة الخارجية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة البلاد لدى العاصمة المصرية القاهرة أثناء حفل عشاء أقامته السفارة على شرف وفد رسمي كويتي مبينة أنه تم «إخراجه بعد اكتشاف شخصيته».

وقالت (الخارجية) في بيان لها إنها استدعت مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين.

وأعربت عن استيائها البالغ ‏لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول ورفضها القاطع له مشددة على العمل وبكل حزم لضمان حرمة البعثات الدبلوماسية والحفاظ على خصوصيتها.

