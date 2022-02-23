الكويت دانت استهداف الحوثي مطار جازان

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي والتي استهدفت اخيرا مطار مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدت إلى إصابة 16 من المدنيين الأبرياء.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن استمرار مسلسل مثل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لأمن المملكة والمنطقة ما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت الثابت والتام الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

