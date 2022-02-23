سلطان بن سعد: «يوم التأسيس» تجسيد لارتباط المواطنين والقادة

وطن النهار

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس) يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة والارتباط الوثيق بين المواطنين والقادة وما أرسوه من وحدة وتلاحم لتحقيق الأمن والاستقرار للمملكة.

وقال الأمير سلطان بن سعد في بيان صحافي تلقته (كونا) اليوم «أمس» الثلاثاء إن الأمر الملكي الذي صدر باعتبار (يوم التأسيس) ذكرى وطنية تتجدد كل عام «يؤكد مدى حرص قيادة المملكة على استذكار تاريخ الدولة السعودية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري الممتد أكثر من ثلاثة قرون- منذ منتصف عام 1139 هجرية الموافق 22 فبراير 1727 ميلادية وهو بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية».

وأوضح أن المملكة العربية السعودية مع تاريخها العريق وما تشهده من نهضة تنموية شاملة في ظل رؤية (المملكة 2030) التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تؤكد للجميع مدى الثقة الكبيرة التي حظي بها أبناء وبنات المملكة بالاعتماد عليهم في تحقيق أهداف الرؤية ومتطلباتها.

وذكر أن هذا الارتباط هو امتداد لما تم تأسيسه منذ نشأة الدولة السعودية الأولى وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي داخل المملكة وخارجها داعيا العلي القدير أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار وعلى جميع البلدان الشقيقة والصديقة.

