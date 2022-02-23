الموسوي: الأطباء الجيش الأبيض والسور الحامي

وطن النهار

أعربت الناشطة والمبادرة زهرة سليمان الموسوي صاحبة فكرة الاحتفال بيوم الطبيب جزيل الشكر والامتنان واجمل التبريكات لكل طبيبة وطبيب على هذه الأرض الطيبة الكويت الغالية بمناسبة يوم الطبيب الوطني والذي يصادف 3 مارس من كل عام حيث إن الأطباء بذلوا خلال السنتين الماضيتين مع بداية جائحة كورونا تضحيات كبيرة في سبيل المحافظة على أفراد المجتمع والمرضى على وجه الخصوص، فقد سجل الأطباء أروع قصص التفاني في العمل في المستشفيات والمراكز الصحية حيث قضاها الأبطال في ظروف استثنائية منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا مسترسلة لقد كان هذا الجهد الواضح والمتميز من جانب الأطباء في القطاع الصحي سواء محليا او عالميا مثال تقدير وافتخار واعتزاز من دولهم، ومضت قائلة: وفي هذا الصدد قامت الكويت بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بتكريم الصفوف الأمامية من الأطباء بمكافآت مالية مجزية وصرف تموين تقديرًا وشكرًا لمجهوداتهم التي لا تعد ولا تحصى خلال فترة الجائحة، متداركة «ومن جانب آخر كان لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لفتة متميزة لابنائه الأطباء وتكريمهم بشهادات شكر وتقدير حيث كان له الأثر الإيجابي والجميل في رفع معنوياتهم، لافتة الى انه يجب على الجهات المسؤولة الاهتمام بالأطباء بشكل أكبر وخاصة بعد الجائحة لأنهم هم بالفعل الجيش الأبيض والسور الحامي الذي لولا الله ثم جهودهم لما نجينا.

وفي نهاية الحديث أبارك لجميع المواطنين والوافدين على ارض الكويت برفع قيود كورونا متمنية للجميع الصحة والعافية وأدعو الباري -عز وجل- بأن يتغمد ارواح الأطباء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم خلال الجائحة وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

