بنك الدم ينظم «الكويت بدمي 5» اليوم

وطن النهار

أعلن مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان عن إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (#الكويت بدمي 5) اليوم في بنك الدم المركزي بالجابرية وتستمر طوال أيام العطلة الرسمية وذلك بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية. وأوضحت الرضوان في تصريح لـ«كونا» أن هذه الحملة تنظم للسنة الخامسة على التوالي وتهدف إلى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا انسانيا فحسب بل هو واجب وطني. وأضافت أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية على المتبرعين تقديرا وشكرا لهم لافتة الى أن إجمالي عدد أكياس الدم التي تم تجميعها من جميع المراكز في عام 2021 بلغ 83778 كيس دم. وقالت إننا نطمح هذا العام إلى زيادة عدد المتبرعين عن السنوات السابقة بما يتناسب مع زيادة الاحتياجات الاكلينيكية بالمستشفيات مشددة على ضرورة تغيير مفهوم التبرع وقت حاجة البنك من الدم ومشتقاته أو نقص الفصائل لأن التبرع مهم في كل الأوقات.